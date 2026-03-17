מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור בארצות הברית, ג'ו קנט, הודיע היום (שלישי) על התפטרותו מתפקידו על רקע המלחמה מול איראן. בהודעתו טען כי אינו יכול לתמוך במהלך, והעלה טענות ללחצים שהובילו, לדבריו, ליציאה לעימות.

קנט טען כי אינו יכול, "מתוך יושרה אישית", לתמוך במלחמה המתמשכת מול איראן, וטען כי לשיטתו איראן לא היוותה איום מיידי על ארצות הברית.

עוד הוסיף קנט כי "ברור" שהיציאה למלחמה נעשתה, לדבריו, על רקע לחץ מצד ישראל והלובי הפרו-ישראלי בארה"ב.

עם זאת, הדגיש כי שירותו תחת הנשיא ותחת מנהלת המודיעין הלאומי היה "זכות", והודה לאנשי המרכז על עבודתם.