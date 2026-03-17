חיסול עלי לריג'אני: לפני שלושה ימים דיוויד קיז, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם ציוץ מסתורי עם תמונה של לריג'אני ומאבטחים סביבו.

בתמונה נראה גבר הולך כמה מטרים מאחורי לריג'אני כשמסכה לפניו.

קיז סימן את האיש בעיגול וצייץ: "לאריג'אני הוא הבא בתור. איך אני יודע? כי הבחור שמוקף בעיגול אדום, חאבה בטור, הוא אחד הסוכנים הבכירים שלנו וגם חבר טוב שלי. חאבה חזר מאיראן הבוקר, ועם מותו של מוג'תבא - ללריג'אני צפוי שבוע מעניין מאוד".

הציוץ עורר סערה הבוקר לאחר שנודע חיסולו של המנהיג בפועל של הרפובליקה האסלאמית. עיתונאי אל ג'זירה פייסל אל-קאסם, שלו למעלה מ-6 מיליון עוקבים, שיתף את הציוץ של קיז בהתפעלות וכתב: "דיוויד קיז, דוברו לשעבר של ראש ממשלת ישראל, פרסם לפני שלושה ימים ציוץ עם תמונה של לריג'אני וקבוצת מלווים שלו. בתמונה נראה אדם שהולך כמה מטרים מאחוריו. קיז כתב עליו: 'זה חבר שלי, והוא סוכן שלנו, ואני אומר לכם שלריג'אני יהיה היעד הבא, ואין ספק שמצפה לו שבוע 'מעניין'. והנה היום הם כבר מודיעים על חיסולו".

קיז הוחמא מהשיתוף והגיב לאל-קאסם: "מרגש לראות את זה! למדתי לדבר ערבית מצפייה בתוכנית של פייסל אל-קאסם, 'הכיוון ההפוך' - תוכנית עימות מרתקת שמפגישה אנשים עם דעות מנוגדות לחלוטין. המזרח התיכון צריך יותר דיון ודיאלוג".