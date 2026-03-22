בפרק החדש של פודקאסט הרפואה של ערוץ 7, מתארח פרופ' אלכס גיללס-הלל, מומחה במחלות ריאה בילדים ובהפרעות שינה בבית החולים הדסה.

במהלך השיחה, פרופ' גיללס-הלל עונה על שאלות חשובות ומעניינות שמעסיקות רבים מאיתנו, עם דגש על דום שינה ואסתמה.

תחום דום השינה, שכולל בין היתר את הבעיה של נחירות, מטריד ומלחיץ לא מעט אנשים. פרופ' גיללס-הלל מסביר איך מאבחנים את ההפרעה וכיצד מזהים אותה, במיוחד כשמדובר בשינה, רגעים שבהם קשה להיות מודעים למתרחש. הוא גם משתף על מצבים קיצוניים שהיו לו במהלך הקריירה, ומסביר אם יש פתרונות רפואיים לבעיה כמו נחירות.

בנוסף, השיחה עוסקת בנושא האסתמה, מחלת ריאות נפוצה. פרופ' גיללס-הלל מסביר איך מזהים את הבעיה, ומהם הסימנים שיכולים להעיד על בעיות נשימה, במיוחד בילדים. הוא משתף גם איך אפשר לאבחן ולבצע טיפול יעיל לאסתמה, ומתאר מקרים בהם טיפל במהלך השנים. בסיום, הוא מעניק מסר מרגיע להורים ולסובלים מהבעיות הללו, עם התמקדות בצעדים שיש לנקוט כדי לשפר את איכות החיים.

לאור הנושאים המגוונים והמעניינים שדיבר עליהם פרופ' גיללס-הלל, פרק זה בהחלט מספק כלים ומידע חיוני לכל מי שמתמודד עם הפרעות שינה ואסתמה.