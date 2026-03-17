שר הביטחון בחיל האוויר: "מה שהשגנו מול איראן שווה עשרות שנות ביטחון" אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ביחד עם מפקד הבסיס, תא"ל ש' ומפקדי הטייסות בבסיס. שר הביטחון נפגש עם הטייסים, הלוחמים והטכנאים של טייסת 106 המפעילה את מטוסי F-15, וטייסת 210 המפעילה כלי טיס בלתי מאוישים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך הביקור: "באתי להביע הערכה ולהגיד לכם תודה על מה שאתם עושים. אתם מוכיחים שבאמת חיל האוויר הישראלי הוא הטוב ביותר בעולם. בגלל היכולת הזאת והנחישות שלכם אנחנו יכולים לקבל את ההחלטות, ראש הממשלה, אני, הממשלה וכל מי שצריך לקבל החלטות בתיאום עם הצבא".

כ"ץ התייחס למערכה המתנהלת והוסיף: "הפעם הפעולה היא שיטתית, ואם העם האיראני יעשה את מה שהוא רוצה והדברים יתחברו ואפילו המשטר הזה ייפול - אז זה יהיה הישג של 150%. אתם לא יודעים עד כמה אתם טובים ועד כמה אתם חשובים, כי אתם בתוך זה - ומה שכבר השגנו שווה עשרות שנות ביטחון. תודה רבה לכם ובהצלחה".