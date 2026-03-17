תיעוד: צה"ל תקף משגרי רקטות ועשרות תשתיות חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

צה"ל ממשיך בתקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות מתחילת מבצע "שאגת הארי". בצהריים (שני) הותקפו מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

בנוסף, הותקפו שלושה אתרי שיגור במרחב הבקעא שבעומק לבנון, מהם מחבלי ארגון הטרור משגרים רקטות לעבר ישראל.

כמו כן הותקפו משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה ומחסני אמצע לחימה שנועדו לשמש את מחבלי הארגון בהוצאה לפועל של מתווי טרור.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".