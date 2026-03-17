18 ימים עברו מאז פתחו מדינת ישראל וארה"ב במתקפה כנגד משטר האייתולות הרצחני מאיראן, וכעת נדמה כי איראן מקבלת מכה נוספת.

על פי פרסום בכלי תקשורת באירופה, ארגון הכדורגל העולמי פיפ"א האחראי על טורניר גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2026 שיתקיים בארה"ב, מקסיקו וקנדה, סרב לבקשת איראן להעתיק את משחקיה למקסיקו.

היה זה לאחר שנבחרת איראן בכדורגל שובצה לבית 7 של המונדיאל, שם תשחק מול נבחרות בלגיה, מצרים וניו-זילנד, כאשר כלל המשחקים בבית זה אמורים להתקיים בארה"ב, שניים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל.

עם פרוץ מבצע 'שאגת הארי', הודיע נשיא ארה"ב טראמפ כי הנבחרת האיראנית אמנם מוזמנת לטורניר היוקרתי ביותר בעולם הכדורגל, אך אמר כי לא בטוח שזה יתאים לה.

בתגובה אמר יו"ר התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג' כי הנבחרת לא תרגיש בטוחה לשחק בארה"ב ובאיראן פעלו בניסיון להעתיק את משחקי הנבחרת למדינה השכנה, מקסיקו.

על פי דיווח בעיתון ה'טיימס' הבריטי, אפשרות העתקת משחקיה של איראן למקסיקו סורבה על ידי פיפ"א, כאשר שינוי זה לא אפשרי מאחר שהמשחקים כבר שובצו וכרטיסים כבר נמכרו - כל שינוי ישפיע גם על יתר הנבחרות והלו"ז של הטורניר.

האם איראן תשחק למרות הכל על אדמת ארה"ב או שמא תוותר על זכותה להשתתף בטורניר היוקרתי בדרך למכה אנושה נוספת למשטר האייתולות ותומכיו?