נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף הערב (שלישי) פעם נוספת מדינות באירופה, וכן בעלות ברית אחרות של וושינגטון, ומסר כי הן לא רוצות להתערב במלחמה עם איראן, למרות שהן תומכות במהלך, כלשונו.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ: "ארצות הברית קיבלה הודעה מרוב 'בעלות הברית' שלנו בנאט"ו כי הן אינן רוצות להיות מעורבות במבצע הצבאי שלנו נגד איראן. אני לא מופתע מהעמדה שלה. אנחנו מוציאים מאות מיליארדי דולרים בשנה כדי להגן על אותן מדינות, אבל הן לא עושות דבר עבורנו".

טראמפ הוסיף והדגיש את עצמאותה המבצעית של ארצות הברית. "בשל ההצלחה הצבאית שלנו, איננו 'זקוקים' עוד ואיננו מעוניינים בסיוע של מדינות נאט"ו מעולם לא היינו! למעשה, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, המדינה החזקה ביותר בעולם ללא ספק אנחנו לא צריכים את עזרתו של אף אחד".