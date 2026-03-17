מזה מספר שנים הרב יואל ברמינקה, תושב בני ברק, מתמסר לשיפוץ קברו של רבי נפתלי חנלס, נכד הבעש"ט, הטמון בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב.

השנה, לקראת יום ההילולא שחל במוצאי שבת הקרובה (י"א בניסן), הוקמה סככה במקום לקליטת המונים הצפויים להגיע.

ברמינקה החל בפעילות לאור הוראת רבו, האדמו"ר מסאסוב, שרואה במקום מקום מסוגל לישועה.

במהלך השנה טיפל בקברו של הצדיק, חידש את המצבה ומילא האותיות בדיו מוזהב, התקין ברזים ומתקן לנרות.

בהמשך ביקש להתקין אהל במקום, אך הנהלת בית העלמין חברה קדישא תל אביב לא ראתה את הפעילות העצמאית בעין יפה. בסופו של דבר ניאותה ההנהלה בראשות הרב אברהם מנלה, והתקינה במקום סככה.

רבי נפתלי חנלס, נין הבעש"ט, עלה והתיישב בארץ ישראל והתגורר בצפת, שם פעל להקמת החינוך התורני ונודע כגבאי צדקה.

לפני חג הפסח שנת 1920 יצא לירושלים למען עניי עירו. בדרכו חזרה, ליד לוד, עלתה הרכבת על מכשול שהניחו פורעים ערבים על המסילה והיא התהפכה. כתוצאה מכך נהרג רבי נפתלי, והוא נטמן בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב, ליד חלקת קבריהם של משפחת ראש העיר רוקח.

במשך השנים כמעט והשתכח שמו, אך לאחרונה החל האדמו"ר מסאסוב לעודד ביקורים בציונו. מאז הפך המקום ליעד פופולרי, ולאחרונה מגיעים אליו רבים מכל רחבי הארץ, בעיקר ביום ההילולה.