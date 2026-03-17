שגריר ארה"ב מייק האקבי נפגש עם נתניהו: 'רציתי לוודא שאתה חי' דוברות ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שלישי) סרטון בחשבון ה‑X שלו, מתוך פגישה שקיים עם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי.

השניים לועגים לניסיונות האיראניים להפיץ שמועות לפיהן ראש הממשלה נפגע. "ראש הממשלה, אני רוצה שתדע שהנשיא ביקש ממני לבוא לוודא שאתה בסדר", אומר האקבי בחיוך ונתניהו משיב: "כן מייק, אני חי".

"באתי לבדוק ואני שמח לראות שאתה בסדר. הנשיא רצה לוודא את מצבך, משום שנראה שאתם מסתדרים יותר מדי טוב", הוסיף האקבי.

נתניהו התייחס לחיסולי מנהיגי המשטר האיראני ואמר, "אני חי, אבל יש לי כרטיס ניקוב. היום מחקתי ממנו שני שמות וניתן לראות כמה עוד צפויים להיות מטופלים. אנחנו מוחקים אותם".