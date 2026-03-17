השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחד עם השר לפיתוח הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף, קיימו היום (שלישי) סיור עבודה וביקור חיזוק בצפון הארץ - במטולה, מבואות החרמון וקריית שמונה.

במהלך הביקור הגיעו השרים יחד עם גורמי המקצוע במשרדים ואנשי הלשכות, במטרה לעמוד מקרוב על הצרכים בשטח, לחזק את התושבים ולהביע תמיכה בכוחות הפועלים בחזית.

השרים ביקרו בתחנות משטרה ובתחנות כבאות והצלה, שוחחו עם השוטרים ולוחמי האש, והביעו הערכה עמוקה לפעילותם המקצועית. כמו כן נפגשו השניים יחד עם ראשי הערים והמועצות, עקבו מקרוב אחר הצרכים וסיכמו על המשך שיתוף פעולה הדוק למען חיזוק הערים.

השר בן גביר אמר בתום הביקור: "היינו במטולה, מבואות חרמון עכשיו בקרית שמונה - אנשים אמיצים תושבים גיבורים יש לנו על מי לסמוך, כבאות והצלה אני מאוד מעריך את העבודה שלכם ממ"ז, מת"ח כל הקצינים שנמצאים כאן כמובן גם השוטרים שעושים עבודת קודש. יש כאלו בשמאל שמדברים על אסטרטגיית יציאה, אני מדבר על אסטרטגיית ניצחון אנחנו חייבים לנצח יש לנו הזדמנות של ניצחון, מנצחים באיראן ננצח בעז"ה את חיזבאללה אסור לנו לעצור. שמעתי תוך כדי הסיור שבג"צ קבע שתוך חודש הוא ידון בעתירות ההדחה נגדי ואני אומר דבר מאוד פשוט: אני מתעסק במלחמה, אני מתעסק בפעילות למען עם ישראל אם יש גורמים שרוצים לגרור את ישראל למשבר חוקתי - אז אולי יקבלו משבר חוקתי".

השר וסרלאוף, הוסיף: "תושבי הצפון הם עמוד התווך של מדינת ישראל. הגענו לכאן כדי לחזק, להקשיב ולוודא שהמדינה עומדת לצידם בכל רגע. נמשיך לפעול למען פיתוח האזור וחיזוק החוסן האזרחי והביטחוני".