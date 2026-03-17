תיעוד: תקיפות מפקדות בסיג' בטהרן צילום: דובר צה"ל

לאורך מבצע "שאגת הארי", צה"ל מנהל מאמץ מתמשך לפגיעה במשמרות המהפכה וביחידת הבסיג', במסגרתו הושמדו מאות מפקדות ומרכזי פיקוד ושליטה ברחבי איראן ובטהרן בפרט.

במהלך השבועות האחרונים, צה"ל פעל באופן שיטתי נגד מרכזי הפיקוד של היחידה, ובהמשך זיהה מעבר של הכוחות להפעלה ממפקדות חלופיות - שהותקפו גם הן. לאחר הפגיעות החוזרות והנשנות, זוהתה היערכות מחודשת של כוחות הבסיג', שנפרסו ופעלו מתוך עמדות במרחבים ציבוריים בלב טהרן.

בעקבות הזיהוי, חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף במהלך היום (שלישי) חיילי בסיג' שפעלו ביותר מ-10 עמדות שונות ברחבי טהרן. בין היעדים, הותקפה באופן ממוקד עמדת חירום של הבסיג' ומשמרות המהפכה ששימשה בעבר כמועדון כדורגל, דבר הממחיש את עומק הפגיעה בתשתיותיו ואת שיטת הפעולה של המשטר - שימוש מכוון וציני באוכלוסייה אזרחית כמגן לפעילות של משטר הטרור.

תקיפת עמדות של חיילי בסיג' בטהרן צילום: דובר צה"ל

בצה"ל אומרים כי "התקיפות האחרונות, לצד חיסול מפקד היחידה עלאם רצא סלימאני, מסבות פגיעה עמוקה ומתמשכת ביכולות יחידת הבסיג'. לצד היותם חלק מהכוחות החמושים של המשטר, כוחות הבסיג' אחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור, ובמקביל מובילים את מנגנוני הדיכוי האלימים נגד אזרחי איראן במחאות פנימיות".