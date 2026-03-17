פרטים חדשים על חיסולו של המנהיג האיראני עלי לאריג'אני: בימים האחרונים, אגף המודיעין בצה"ל, הצליח לגבש מידע מודיעיני דרמטי על דירת המסתור של עלי לאריג'אני שירד למחתרת עם תחילת המערכה וכמעט שלא נראה בציבור. מסתבר שלאריג'אני עשה מאמצים כדי להקשות על איתורו.

בכאן חדשות דווח כי אתמול, נוצר "חלון הזדמנויות" נדיר, כאשר לאריג'אני אותר בדירת המסתור, סמוך לעיר טהרן- בפרברי העיר. באמ"ן הצליבו את המידע ווידאו שלאריג'אני נמצא במקום. בתוך זמן קצר הדרג המדיני אישר את החיסול ובתיאום אחרון בין מפקד חיל האוויר וראש אמ"ן יצא מבצע החיסול לדרך.

בשעה 1:50 בלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר הגיעו מעל המבנה, ושחררו פצצות מדוייקות שפגעו ישירות בדירה. פצצות נוספות חדרו פנימה והבכיר האיראני חוסל.

בחדשות 12 דווח כי במקביל, באותו זמן, נפגשה צמרת כוח הדיכוי של משמרות המהפכה - הבסיג', באזור אחר בלב טהרן. בצה"ל התקבל התקבל מידע שמפקד הארגון, סגנו ועשרה בכירים נוספים התכנסו לתכנן את המשך פעולות הדיכוי - באוהל שהקימו בין בנייני מגורים.

רגע לפני שיגור הטילים התבצעה התייעצות דרמטית בין ראש אמ"ן למפקד חיל האוויר ולאחר שהובהר שמדובר בריכוז של בכירי הכוח - ניתנה ההוראה לחסל את כולם.

מדובר בחלק מפעילות צה"ל לפרק את המערכת השלטונית האיראנית כולל פגיעה במפקדות ומיגור המחסומים של כוחות הבסיג'.

גורם צבאי בכיר אמר כי "עלי לאריג'אני הוא האדם שבמו ידיו הוביל את הטבח בינואר כלפי המפגינים האיראנים - במהלך גל המחאות האחרון באיראן, הוא היה אחת הדמויות המשמעותיות והקיצוניות במשטר שניהלו את הדיכוי האלים כלפי המפגינים, ונקט קו קיצוני שקרא לחרוג מנהלים פורמליים בכדי לפרוס את משמרות המהפכה, ובכך ולהגביר ולקדם הרג מפגינים נוסף."