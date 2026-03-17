דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר הצהרה הערב (שלישי) ואמר כי ישראל נערכת לירי נרחב מלבנון אך במקביל גם פועלת לסכל אותו באמצעות מתקפות נגד יעדי חיזבאללה.

הוא הזכיר את חיסולי המנהיג בפועל של איראן עלי לאריג'אני ומפקד כוחות הבסיג' וסגנו וציין "אנחנו בעיצומה של יממה משמעותית ביותר במלחמה. בכל יום שעובר אנחנו מעמיקים את הפגיעה במשטר האיראני. נגיע לכל המנהיגים האיראנים, בכל במקום ובכל זמן".

הוא התייחס לשאלה על גורלו של המנהיג העליון החדש באיראן. "מוג'תבא חמינאי לא נראה בזמן האחרון וגם לא שמענו ממנו. בכל מקרה הוא לא חסין - נרדוף אותו, נמצא אותו ונסכל אותו".