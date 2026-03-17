עו"ד אילן בומבך שיגר מכתב חריף במיוחד למשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות, נעם סולברג, בו הוא מעלה טענות קשות על פגמים מהותיים בהליך המכרז בו נבחרה עו"ד יפעת סימינובסקי ליועמ"שית ועדת הבחירות.

בפתח דבריו מדגיש בומבך את חשיבות התפקיד, אותו הוא מגדיר כאחד הרגישים והחשובים בדמוקרטיה הישראלית. לטענתו, ועדת הבוחנים "הפכה את היוצרות" כאשר נתנה משקל מכריע לנתונים שאינם בליבת התפקיד, בעוד שהיא דוחקת לשוליים את דרישות החובה המקצועיות - ניסיון מנהלי וניסיון מוכח בדיני בחירות.

בומבך טוען כי המכרז הוטה לכאורה כדי להתאים למועמדת שנבחרה, עו"ד יפעת סימינובסקי: "מדובר בחשש לשינוי רטרואקטיבי של תנאי המכרז לטובת מועמדת ספציפית, תוך פגיעה אנושה בעקרון השוויון כלפי מועמדים בעלי ניסיון עשיר בדיני בחירות שנפסלו או לא נבחרו".

פרק מרכזי במכתב עוסק בהרכב ועדת הבוחנים עצמה. לטענת עו"ד בומבך, הרכב הוועדה עומד בסתירה לסעיף 27(ב) לכללי שירות המדינה. לטענתו, השופט סולברג עצמו לא היה אמור להיות חבר בוועדה זו לפי "פשוטו של מקרא". יתרה מכך, בומבך מעלה תהייה משפטית בנוגע ליכולת הפיקוח על המינוי: על פי הכללים, ליו"ר ועדת הבחירות ולמנכ"לית הוועדה יש סמכות לבטל החלטה של ועדת בוחנים אם נפלו בה פגמים. "איך יוכלו כב' השופט ו/או גב' עדס (מנכ"לית הוועדה) להיזקק לסמכות המנהלית… שעה שהם עצמם נמנו על חבריה?", שואל בומבך ומסכם כי מדובר ב"ניגוד עניינים חריף ואבסולוטי".

המכתב מסתיים בדרישה חד-משמעית מהשופט סולברג לבטל את מינויה של עו"ד סימינובסקי לאלתר, הן בשל הסטייה מתנאי הסף והן בשל הפגמים בציוות הוועדה. "עניין אחד הוא להתייחס לטענה ולהשיב עליה עניינית; עניין אחר הוא להתעלם ממנה כליל", נכתב. עו"ד בומבך הבהיר כי ככל שלא יתקבל מענה ענייני לטענות הקשות, מרשיו ייאלצו לעתור לבית המשפט המוסמך כדי לעצור את המינוי.

מוקדם יותר שיגר סולברג מכתב תגובה חריף לעו"ד בומבך, המייצג את הליכוד, ובו הוא הדף סדרה של טענות נגד בחירתה של עו"ד יפעת סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של הוועדה.

סולברג הבהיר כי הבחירה הייתה מקצועית, נקייה ונעשתה פה אחד. בתגובה לערעורו של עו"ד בומבך על כישוריה של סימינובסקי, קבע השופט סולברג כי מדובר בטענות שאינן נשענות על העובדות, וציין כי עמידתה של עו"ד סימינובסקי בתנאי הסף נבחנה לעומק על ידי גורמי המקצוע בוועדה.

לדבריו, גם הוא עצמו בחן את המסמכים והגיע למסקנה כי היא עומדת בתנאי המכרז "ככתבם וכלשונם - ולמעלה מכך". עוד ציין כי ועדת הבוחנים התרשמה מיכולותיה המקצועיות והאישיות של סימינובסקי ובחרה בה פה אחד לתפקיד.

בהתייחס לטענות על הרכב הוועדה, הבהיר סולברג כי זו הוקמה בהתאם לכללים, וכללה גורמים בכירים ובהם מנכ"לית הוועדה, היועצת המשפטית לכנסת ונציג ציבור.

עוד הוסיף כי ועדת הבחירות מורכבת מאנשי מקצוע מנוסים, והביע ביטחון ביכולתה להמשיך ולנהל את מערכות הבחירות באופן תקין.

בסיום מכתבו מתח ביקורת על אופן העלאת הטענות, וקרא לבומבך לבחון היטב את העובדות טרם פרסומן, ולהעדיף פנייה ישירה לגורמים הרלוונטיים במקום פרסום בתקשורת, "במבט צופה פני עתיד, ראוי שתלמד את הנושא לאשּורו - בהתבסס על תשתית עובדתית נכונה וממצה - טרם תטען טענות בעלמא הנוגעות לאדם זה או אחר".

עוד הוסיף: "מוטב גם להקדים פנייה לוועדה, במקום לשגרּה תחילה לעיני כל באמצעות התקשורת, ובכך לחסוך פגיעה מיותרת בכבודו של אדם".