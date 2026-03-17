היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה הערב (שלישי) לבית המשפט בדרישה לקיים את פסיקתו ולהעניק לרב-פקד רינת סבן דרגת סגן-ניצב - גם ללא אישור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בשבוע שעבר הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשהחופה לביזיון בית המשפט נגד בן גביר. העותרות, בהן התנועה למען איכות השלטון וקבוצת ניצבים בדימוס, מבקשות לחייב את השר לציית לפסק דין שניתן לפני כחודש, המורה לו לאשר ללא דיחוי את קידומה של רפ"ק סבן לדרגת סגן-ניצב. גורמים בסביבת בן גביר אמרו בתגובה כי "לשר יש עוד כ-40 יום להגשת ערעור על ההחלטה".

לפי הבקשה, למרות שב-23 בפברואר דחה בית המשפט את בקשת בן גביר לעיכוב ביצוע, הוא נמנע במכוון מחתימה על הדרגה.

במסגרת חילופי דברים בין הצדדים שצורפו לבקשה, טען בא כוחו של השר, עו"ד דוד פטר, כי השר נערך להגשת בקשת רשות ערעור ודרש מהעותרות להמתין "למועדים הקבועים בחוק".