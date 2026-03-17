שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר כי ישראל נחושה להילחם בכל הכוח בארגון הטרור חיזבאללה ולמגר אותו.

"אנחנו מתכוונים לעשות סוף לסיפור הזה שנקרא חיזבאללה", אמר השר בראיון לכאן רשת ב'. כשנשאל מדוע חיזבאללה מהווה איום על הצפון פעם נוספת על אף הצהרות הממשלה בסוף הסבב הקודם, אמר: "ניצחנו אותם אז בפער, אבל אף אחד לא אמר שאין יותר חיזבאללה".

הוא הודה כי "יכול להיות שחיזבאללה יישאר עם קלצ'ניקובים בלבנון. אי אפשר לדעת, זה לא הסיפור. אבל יש כרגע מספר איומים שאנחנו מסירים. אחד זה המרחק של חיזבאללה מהגבול, אנחנו לא נסכים שהוא יהיה לפני הליטאני, שזה כמובן מבטל את היכולת שלהם לירי בכינון ישיר. גם ירי רקטי קצר טווח גם יורד מן הסד"כ שלהם".

זוהר טען שחיזבאללה צפוי להישאר "עם קלצ'ניקובים ועם כוח צבאי מוחלש. יכול להיות מאוד שגם יקרה הדבר שאנחנו רוצים שיקרה באיראן, שחיזבאללה לא יהיו חלק מלבנון כי זה מה שממשלת לבנון תעשה". על מנת להחליש את חיזבאללה על מנת שמדינת לבנון תוכל לעמוד מולו, טוען השר, צה"ל ייאלץ לפעול נגד ארגון הטרור: "אנחנו סומכים קודם כל על הקדוש ברוך הוא, ואחר כך על הצבא שלנו".

"את מלחמת 12 הימים סיימנו לא כי רצינו. יש לנו שותפה מאוד משמעותית בארצות הברית, ונשיא ענק שעם ישראל צריך להודות על כל רגע שהוא הנשיא. אני חושב שהוא גמר בדעתו לסיים את העבודה", סיכם.