כבן לניצולת אושוויץ, מי שיצאה ממפעל למחרטות מנועי חיל האויר הגרמני בסיום המלחמה והיא שוקלת 26 קילו ובחרה בחיים.

חיים של תקומה ואמונה, חיים של בניה - בניית משפחה, בניית קיבוץ, חינוך ותורה- חיים שיש בהם אהבה- אהבת ד' ואדם, אהבת תורה ודרך ארץ, אני נרגש לעמוד כאן היום. השנתיים וחצי האחרונות היו שנתיים מטלטלות, שנתיים בהם מטולטלים אנו כעם בין גלי שנאה שפגשנו עת שטפו הנוחבות את שדותינו ובתינו, עת אנסו, רצחו, שיספו בלי רחם עולל ויונק.

ומנגד, את תעצומות העם הזה, את אומץ רוחו וגבורתו של הצבא, את גבורת הרוח ואת גבורת הממשלה והעומד בראשה בנימין נתניהו

למרות ובתוך כל הכישלונות והקונספציות קמנו והתעודדנו, הפכנו את המשבר למבשר, ואת המשבר ללידה חדשה שרק נהיה ראויים להולכים.

ובתוך כל זאת חייבים לזכור שבחינוך יסוד הכל. אומה תלויה בחינוך ילדיה, החינוך מטרתו לעשות את האדם טוב וישר, במעגלי צדק ואמת לאומיים ואישיים, חברתיים וקהילתיים. החינוך למדע, לפרנסה, לצבירת ידע הוא המדרגה השנייה - המדרגה הראשונה היא קודם כל החינוך לעשות את האדם טוב וישר.

שנתיים וחצי אנו רואים עם שדבק בטוב מול הרוע, עם שדבק ביושר, ברצון לבנות במקום להרוס, עם שחורש שדות ולא חופר מנהרות, עם שמשקיע בילדיו ולא בתוכנית השמדה של מדינה אחרת.

הלכה והתעצמה לעיננו יותר ויותר הטוב, היושר, הצדק והאמת שיש במדינת ישראל, שיש בקיבוץ גלויות הזה.

ואתה שר החינוך- זכית להיות באחת המשבצות החשובות ביותר בעת הזאת- אחריות על חינוך ילדי ישראל ויש צורך גם במערכה הזאת לשבור קונספציות- לשבור תודעות עקומות שעניינו של החינוך הוא סוג של בייביסיטר לילדים וממילא כך למאבקי שכר ואיגודים שלא תמיד טובת התלמיד לנגד עיניהם-מי שעוסק בחינוך עוסק בו לשם שמים! לשם הערך המוביל לשם האידאל, כל היושבים פה יכלו לבחור לשבת בבית ולקבל משכורתם והם בחרו להיאבק כדי לעבוד- סליחה כדי לחנך- כדי לשרת כדי להגיד- אין לנו דבר יקר יותר מאשר לימוד תורה, מאשר דיבוק בדברי חז"ל הישרים! בתורה שנקראת יושר שכל חפצים לא ישוו בה, והיא נותנת לנו כח גם במלחמה הזאת.

החינוך יסוד הכל.

מדינת ישראל של עוד עשרים שנה תראה כפי שנשקיע בחינוך. אם פותחים משק בזמן מלחמה אז ודאי שפותחים בתי ספר בזמן מלחמה- דווקא אז! בשביל לומר שהחינוך יקר לנו החינוך הוא נשמח אפינו.

כאן מחבל אשכול החוזר לפרוח מתוך הכאב ומתוך הדימום מניחים מחדש את היסודות, את החינוך, את השיגרה. ושנדע ימים עוצמתיים, ימים של חוסן וגבורה, של הכאת הרוע, וניצחון, ניצחון ניצחון- ישראל, הטוב על הרע, האמת על השקר.