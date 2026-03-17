תרגיל חירום עירוני בבני ברק הפך היום (שלישי) לאירוע אמיתי כשנשמעה אזעקה בעיר בעיצומו של התרגול.

ראש העיר חנוך זייברט ניהל את האירוע מהמוקד העירוני המבוצר יחד עם אלוף פיקוד העורף שי קלפר, שהגיע לביקור פתע.

התרגיל דימה תרחיש של פגיעת טיל ישירה בלב העיר הצפופה. עשרות רכבי חירום, כוחות הצלה וצוותי ביטחון עירוניים התפרסו ברחבת העירייה כשהצוותים תרגלו חילוץ נפגעים וטיפול בתשתיות. אלא שבעיצומו של התרגול נשמעה אזעקת אמת.

ברגע אחד עברו הצוותים מתרגול למציאות. זייברט יחד עם הנהלת העירייה והצוותים המקצועיים עברו בתוך שניות למקלט העירוני ולמוקד המבוצר. משם המשיכו לנהל "אירוע כפול": מעקב אחרי דיווחי האמת מהשטח בעקבות האזעקה, והמשך ניהול תרחיש התרגיל.

אלוף פיקוד העורף קלפר, שעקב מקרוב אחרי תפקוד הצוותים, הביע הערכה לניהול האירוע. "במלחמה הזו העורף הוא החזית", אמר. "תפקיד המוקד לדאוג לאזרחים כאן, כדי שהלוחמים בחזית יוכלו לתפקד בראש שקט. בני ברק מוכיחה היום רמת מוכנות גבוהה".

זייברט הציג בפני האלוף את האתגרים הייחודיים של העיר, בדגש על היותה עיר צפופה עם אוכלוסייה צעירה.

עם סיום הדיונים במוקד יצא האלוף יחד עם זייברט, סגניו ומנהל מחלקת חירום וביטחון חיים נוגלבלט, לסיור ברחוב ירושלים - בנקודה שבה אירעה נפילה בעבר. המשלחת נכנסה לבנייני המגורים ושוחחה עם דיירים שניצלו. המפגש חיזק את תחושת הביטחון בעיר.

בעירייה החלו בהפקת לקחים מהירה כדי להמשיך ולשפר את המוכנות.