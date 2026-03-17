גירית הדבש צילום: באדיבות המצלם

בלעדי לערוץ 7: לוחמי מילואים בקו סוריה זיהו גירית דבש, טורף קטן אך אמיץ במיוחד, הנחשב לאחד מבעלי החיים הנדירים בישראל.

ביולי, כמעט לפני שנה ולאחר עשור שלא נראתה בישראל, שני מטיילים דיווחו כי נתקלו ביונק החריג במהלך טיולים ברמת הגולן ובאזור הר ארבל - תצפיות יוצאות דופן על חיה שבעבר היה נראה שנעלמה מהנוף הארץ-ישראלי.

לאחר מכן, בתחילת חודש אוגוסט תועד לראשונה פרט של גירית דבש בהר דב שבאזור החרמון. התיעוד הנדיר, שהתקבל אז בידי פקח רשות הטבע והגנים עזרא חדד, צולם באמצעות מצלמה תרמית.

לדברי חדד, בסרטון נראית החיה בבירור: גוף נמוך וסמורי, רגליים קצרות, הליכה אופיינית ודגם פרווה ייחודי - גב אפור־לבן המשתרע עד הראש, לעומת גחון שחור, כשביניהם קו חד וברור. אך הסימן הבולט ביותר היה ההתנהגות: "נראתה תוקפת חיה גדולה ממנה, ככל הנראה תן זהוב, תוך הפגנת חוסר פחד, הרמת זנב והשמעת קולות", תיאר חדד.

לפני כחודש נראתה תצפית נוספת. כאשר ד', חקלאי שחי באזור הצפון מרבית חייו, קיבל מאחד מעובדיו שהיה בשדה תמונה של חיה אותה לא הצליח לזהות.

ד', שבעצמו לא ידע לזהות באיזו חיה מדובר, פנה לפקח רשות הטבע והגנים האזורי שסייע לו לזהות את החיה הנדירה כגירית דבש.