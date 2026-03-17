הרב משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, נשא דברים חריפים בפני תלמידי הישיבה על רקע המצב הביטחוני והמתיחות בין הממסד החרדי לבין מערכת המשפט.

"המצב של כלל ישראל כיום הוא שמצד אחד רוצים להשמיד אותנו מבחוץ, וגם יש אנטישמיות בכל מקום, ומצד שני רוצים להשמיד אותנו מבפנים ברוחניות", אמר הרב הירש.

"זה מצב שלא היה כאן בארץ ישראל - שרוצים להשמיד אותנו משני צדדים, השמדת הגוף מבחוץ והשמדת הרוחניות מבפנים. הכוונה שלהם בכל צעד ושעל היא לעשות כאן בארץ ישראל חוקים ותקנות כדי להוריד את החרדיות שלנו".

הרב הירש התייחס במיוחד לעתירה צפויה בבית המשפט העליון בנושא הסנקציות על עולם התורה וראה בכך איום רוחני חמור.

ראש הישיבה קרא לתלמידים להתחזק בתפילה לצד לימוד התורה. "דיברנו כל הזמן על תורה, וזה אמת, אבל לא מדברים מספיק על תפילה. מה קרה לתפילה שלנו? מדוע לא רואים אצל כל אחד שינוי מוחלט בתפילה? הרי המצב כל כך חמור, הן בסכנת נפשות והן מצד המלחמה נגד לומדי תורה, איך לא רואים שום שינוי בתפילה?"

הוא הוסיף בחריפות: "זה פלא! אנחנו מתפללים כמו תמיד, ללא שום שינוי! לכל הפחות היה צריך לראות שינוי מוחלט בתפילה, ובפועל אין שינוי".

הרב הירש גם התייחס לתקופת בין הזמנים המתקרבת והזהיר את התלמידים: "גם בבין הזמנים צריך להיזהר לא להראות זלזול, לא רק בתורה אלא גם בתפילה. יש כמעט 'מנהג' אצל בחורים שקמים בבין הזמנים מאוחר מאוד ומוצאים איזה מקום להתפלל... בבין הזמנים הזה לא עושים כך! צריכים להתפלל במקום שיש תפילה ישיבתית".