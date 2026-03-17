תיעוד: שוטר היכה ילד במהלך הפגנה למען החוות צילום: באדיבות המצלם

מאות תושבים הפגינו הערב (שלישי) בלמעלה מעשרה מוקדים ביהודה ושומרון, במחאה על החרמת עדרי הצאן בגבעות ובחוות בשבועות האחרונים.

בין מוקדי המחאה הערב נמצאים צומת קרית ארבע, צומת גוש עציון, צומת גבעת אסף, תחנת הדלק מעבר מכמש, צומת יצהר וצומת שבי שומרון. לפי מארגני המחאה, ההפגנות יימשכו "עד להפסקת הרדיפה", כלשונם.

באחד המקרים תועד שוטר כשהוא סוטר לילד בלי להסביר את המעשה ותוך שהוא מסתיר במכוון את תג השם שלו.

"בימים האחרונים נחצה קו אדום בוהק ברדיפה כנגד ההתיישבות החלוצית, ולא נותרה עוד אפשרות לעמוד מנגד", אמר אריאל דנינו, ממארגני המחאה. "עדרי הצאן מהווים בשנים האחרונות הכלי האסטרטגי והמשמעותי ביותר במערכה על שטחי יו"ש, וחולשים על קרוב למיליון דונמים שנשמרים בבעלות יהודית".

"החרמת העדרים אינה אירוע נקודתי, אלא הכרזת מלחמה על הזכות היהודית לטייל ולהתיישב במרחבי ארצנו מחוץ לגבולות אוסלו. לא נעבור על כך בשתיקה. בימים הקרובים המחאות רק ילכו ויחריפו ובמידת הצורך נעצור את החיים ביהודה ושומרון, עד אשר הפגיעה החמורה בהתיישבות תופסק", הוסיף.