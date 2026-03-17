לוחמי משמר הגבול, לוחמי המעברים, מפקחי משרד החקלאות ומנהלת המעברים סיכלו בתוך שעות ספורות מספר ניסיונות הברחה של כ-77 אלף ביצים חתומות בחותמות מזויפות ולא מפוקחות מהרשות הפלסטינית.

מהחקירה עולה כי הביצים יועדו למכירה בקרב החברה החרדית בירושלים.

כמו כן נתפסו כ-250 ק"ג בשר בקר וכ-150 ק"ג שעועית לא מפוקחים. כנגד החשודים נפתחו הליכים פליליים, כלי הרכב הוחרמו והתוצרת הושמדה בשל הסכנה לבריאות הציבור.

במקרה הראשון סיכלו לוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים הברחה של כ-57 אלף ביצים במעבר המנהרות, המחבר בין גוש עציון לדרום ירושלים.

הביצים הוסתרו במטען משאית שבה נהג בן 38, המוכר לכוחות בעקבות הרשעה וקבלת קנס על אירוע דומה בעבר.

בבדיקת המטען נמצאו הביצים כשהן חתומות בחותמת מזויפת. החשוד טען שהדבר התנהל ללא ידיעתו.

במקרה נוסף נתפסו כ-15 אלף ביצים במעבר חוצה שומרון עם חותמות של משווק לא מוכר. לאחר בדיקת המפקחים התגלה כי מדובר בחותמות מזויפות.

במקרה אחר עצרו לוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים רכב פרטי במחסום א-זעיים בין מעלה אדומים לירושלים, שהגיע מאזור ביתר עילית.

ברכב נהגה צעירה בת 32 מירושלים, וברכבה נמצאו כ-4,800 ביצים חתומות בחותמת מזויפת, שהוסתרו במושב האחורי ובתא המטען ויועדו למכירה בקרב החברה החרדית בירושלים. כלל הביצים הועברו להשמדה על פי צו רופא וטרינר.

בפעילויות אכיפה נוספות נתפסו כ-250 ק"ג בשר בקר לא מפוקח - כ-200 ק"ג במטען רכב במעבר אליהו וכ-50 ק"ג במטען רכב במחסום א-זעיים. כמו כן במעבר אליהו סוכלה הברחה של כ-150 ק"ג שעועית שהוסלקה ברכב. הנהג, תושב טייבה, הציג תעודה מזויפת.

במשרד החקלאות וביטחון המזון מדגישים כי מוצרים מן החי כגון בשר, ביצים ודגים, הם מוצרים רגישים אשר אם אינם נשמרים ומטופלים בתנאים נאותים עלולים להוות סכנה ממשית לבריאות הציבור. תוצרת הנכנסת לישראל באופן מוסדר מפוקחת ומבוקרת במעברי הגבול על ידי מפקחי משרד החקלאות כדי לוודא שהיא אינה נושאת מזיקים, שאריות חומרי הדברה וחומרים נוספים.