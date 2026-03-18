מנהיגי קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה פרסמו הצהרה משותפת המביעה דאגה רבה מ"ההסלמה באלימות בלבנון" והקוראת לישראל וללבנון לנהל משא ומתן על פתרון מדיני בר-קיימא.

"אנו תומכים באופן נחרץ ביוזמות שמקדמות שיחות ומפצירים להפחית מיידית את המתיחות", נאמר בהודעה המשותפת.

המנהיגים המערביים גינו את שני הצדדים לסכסוך. בעניין חיזבאללה נאמר, כי "התקפות חיזבאללה על ישראל והכוונה אל אזרחים חייבות להיפסק, והארגון חייב להתפרק מנשקו. אנו מגנים את החלטת חיזבאללה להצטרף לאיראן בעוינות, דבר שמסכן עוד יותר את השלום והביטחון באזור".

בנושא לישראל, ציינו המנהיגים המערביים, כי "אנו מגנים התקפות המופנות כלפי אזרחים, תשתיות אזרחיות, עובדי בריאות ותשתיות רפואיות, וכן כלפי כוח האו"ם הזמני בלבנון (יוניפי"ל). פעולות אלה אינן מקובלות, ואנו קוראים לכל הצדדים לפעול בהתאם לחוק ההומניטרי הבינלאומי".

יתר על כן, הם הביעו התנגדות למהלך קרקעי ישראלי בדרום לבנון. "מתקפה קרקעית ישראלית משמעותית תהיה בעלת השלכות הומניטריות הרסניות ועלולה להוביל לסכסוך ממושך. יש למנוע זאת בכל מחיר. המצב ההומניטרי בלבנון, כולל העקירה ההמונית המתמשכת, כבר מדאיג מאוד".

עוד נאמר בהודעה המשותפת: "אנו חוזרים על קריאתנו ליישום מלא של החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1701 על ידי כל הצדדים, ותומכים במאמצי ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, לאסור על פעילותו הצבאית ולבלום את פעולות האיבה המזוינות שלו. אנו עומדים בסולידריות עם ממשלת לבנון ועם העם הלבנוני, שנגררו שלא מרצונם לסכסוך".