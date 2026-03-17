רוסיה משתפת מודיעין לווייני וטכנולוגיות מל"טים עם איראן כדי לסייע לרפובליקה האסלאמית במיקוד ופגיעה בנכסים אמריקאיים במהלך המלחמה, כך מדווח הערב (שלישי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, רוסיה מבקשת להאריך את המלחמה ומרוויחה מהסכסוך. הסיוע כולל שיתוף תמונות לוויין וכן מתן טכנולוגיה לשדרוג יכולות התקשורת של מל"טים מתאבדים מסוג 'שהיד', שבהם השתמשה רוסיה במלחמתה באוקראינה.

המפות הלווייניות שמועברות מרוסיה לאיראן מספקות את מיקומיהם של כוחות אמריקאים במזרח התיכון, אמר גורם דיפלומטי.

בשבוע הראשון למלחמה דיווח העיתון "וושינגטון פוסט" כי רוסיה מספקת לאיראן מידע מודיעיני כדי לפגוע בכוחות אמריקניים.