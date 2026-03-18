רבני גוש עציון פרסמו מכתב הקורא לחיזוק מפעל ההתיישבות בארץ ישראל בדרך אחראית, ממלכתית וראויה, תוך שלילה מוחלטת של גילויי אלימות והדגשת הצורך בשיתוף פעולה עם צה"ל וכוחות הביטחון.

המכתב פורסם על רקע אירועים האחרונים בגזרת יהודה ושומרון, ובו מדגישים הרבנים כי האחריות על המשך בניין ההתיישבות מחייבת פעולה ממלכתית, שקולה ומתואמת, ולא צעדים שעלולים לפגוע במעמדה של ההתיישבות בארץ ובעולם.

במכתב כותבים הרבנים: "אנו, רבני גוש עציון, שמחים ומודים על התרחבותה של ההתיישבות בארץ אבותינו. אנו מבקשים לחזק את ידי החלוצים העוסקים במלאכת הקודש של יישוב הארץ מתוך מסירות אין סופית, מתוך השקעה עצומה בתנאים שאינם פשוטים, מתוך אהבה אמיתית של ארץ ישראל ושל עם ישראל. גוש עציון, שקם מתוך ההבנה שזו ארצנו הקדושה, ועלינו ליישבה גם כשהדבר כרוך בקשיים גדולים, מהווה סמל לחיבור שבין עם, תורה וארץ".

עוד מציינים הרבנים כי רוב הנוער פועל בצורה ראויה, אך יש מיעוט שמעשיו פוגעים בהתיישבות: "אנחנו יודעים שאלפי בני נוער ומבוגרים פועלים בצורה נכונה וראויה, אולם ישנם כמה עשרות בני נוער הפועלים באלימות שאינה ראויה ואינה מקובלת. מתוך אחריות כבדה לעתיד מפעל ההתיישבות ולדמותו המוסרית של עם ישראל, מצאנו לנכון להדגיש את העקרונות הבאים".

הרבנים מדגישים כי הקמת נקודות התיישבות צריכה להיעשות מתוך ראייה ממלכתית רחבה: "אנו קוראים לכל המבקשים להקים נקודות התיישבות חדשות, להבין שהם שליחים של כלל עם ישראל בארצו, ועל כן לעשות זאת מתוך הסתכלות רחבה ועתידית על טובת ההתיישבות כולה, ובהתאם לתוכניות האזוריות העתידיות, כך שנוכל לגדול ולהתרחב בהתאם לתוכניות ממלכתיות ארוכות טווח".

בהמשך המכתב יוצאים הרבנים נגד אלימות באופן חד וברור: "אנו שוללים כל גילוי של אלימות מכל סוג שהוא. מעשים אלו אינם ראויים, ופרט לכך הם מחלישים את אחיזתנו בארץ. דברים אלו גם גורמים פגיעה במעמד ההתיישבות בארץ ובעולם, ובסופו של דבר גורמים לנזק להתיישבות. כאשר ישנה אלימות נגד החוות יש להפעיל את כוחות הביטחון, פרט לסכנת חיים מיידית ובהתאם להנחיות החוק".

עוד מדגישים הרבנים את חשיבות שיתוף הפעולה עם מערכת הביטחון: "ב"ה זכינו לחיות במדינה נפלאה. ב"ה זכינו שיש לנו צבא שדואג לנו כל כך. אנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל ומפקדיו ומשטרת ישראל, העושים לילות כימים למען ביטחוננו, ומחזקים את ידם שימשיכו לפעול ולהגן על עם ישראל בארצו, בכל מקום שהם. שיתוף הפעולה והערכה ההדדית בינם לבין המתיישבים הם תנאי הכרחי להמשך שגשוגנו כאן".

בסיום המכתב קוראים רבני גוש עציון להמשיך ולחזק את ההתיישבות מתוך אחדות ואחריות: "נסיים שוב בהערכה גדולה לנוער החלוצים, המקריבים הקרבה עצומה עבור ההתיישבות ועבור ביטחון המדינה. אנו קוראים לכל הציבור להמשיך ולהוסיף אור, לבקר ביישובי הגוש, לתמוך בחוות ובנקודות ההתיישבות, ולפעול יחד מתוך אחדות ואהבת ישראל, למען נטיעתנו המשותפת בארץ הזו".

על המכתב חתומים רבני גוש עציון: הרב יוסף צבי רימון רבה האזורי של גוש עציון; הרב חיים אירם, אלעזר; הרב זאב וייטמן, אלון שבות; הרב דניאל כהן, בת עין; הרב ראובן בן אוליאל, כרמי צור; הרב אורי סמט, מגדל עז; הרב ישראל גולדשטיין, מיצד; הרב מתניה בן שחר, נווה דניאל; הרב תומר כראזי, נוקדים; הרב ישי אחיטוב, קידר; הרב מרדכי ורדי, ראש צורים; הרב אורי ליפשיץ, ראש צורים; הרב אבי בלידשטיין, תקוע; והרב רפי אוסטרוף, יו"ר המועצה הדתית.