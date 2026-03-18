זירת נפילה זק"א

גבר ואישה, בשנות ה-70 לחייהם, נהרגו הלילה (רביעי) ברמת גן כתוצאה מהמטח הקטלני ששוגר מאיראן. מדובר במטח שכלל טילים עם ראש קרב מתפצל.

מהתחקיר הראשוני בזירה עולה כי פצצה, שעל פי ההערכה משקלה בין חמישה לשמונה קילוגרמים, פגעה בבניין בן ארבע קומות וחדרה לדירה שבה שהו בני הזוג בשנות ה-70 לחייהם.

בדירה עצמה קיים ממ"ד, אולם לפי ההערכות השניים היו בדרכם למרחב המוגן בעת האזעקה, ונמצאו בחדר המדרגות ולצידם הליכון. לוחמי האש שפרצו לדירה נאלצו לקבוע את מותם במקום.

תיעודים מזירות הנפילה מד"א

חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תיאר בזירה ברמת גן: "אנחנו באירוע רחב עם כמה זירות. אנחנו נמצאים בזירה הקשה ביותר שיש בה שני הרוגים. השניים נמצאו במבנה בקומה השלישית, ככל הנראה הם לא הצליחו להגיע לממ"ד - הם היו מטרים ספורים ממנו".

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו 2 נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום. יחד עם צוותי מד"א נוספים, אנחנו ממשיכים לסרוק אחר פצועים נוספים וערוכים להעניק טיפול רפואי נוסף במידת הצורך".

ארבעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל מפגיעות הטיל האיראני המתפצל. בזירת נפילה בבני ברק, צוות מד"א טיפל ופינה צעיר כבן 25 לבית החולים איכילוב, עם רסיסים בידו. בכפר קאסם טופלו שלושה פצועים שנפצעו קל.

ההרס בתחנת הרכבת בת״א

מרכבת ישראל נמסר כי בשל נפילת רסיס באיזור תחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז נגרם נזק בחלק מרציפי התחנה, תנועת הרכבות הופסקה זמנית, היסעים מופעלים בין תחנות הרצליה, ת"א סבידור מרכז ונתב"ג. לא דווח על נפגעים. צוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה.

בתוך כך איראן אישרה רשמית כי בכיר המשטר עלי לריג'אני חוסל. בהודעה מטעם מזכירות המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן נכתב כי "המועצה מתאבלת על מותו של מזכירה, עלי לריג'אני, שנהרג בתקיפה האמריקנית-ישראלית".

על פי ההודעה הוא נהרג יחד עם בנו מורתדא, העוזר עלי רזא ביאת ושומרי ראש נוספים. הערוץ הסעודי אל-חדת' פרסם תיעוד שצולם לכאורה באתר שבו חוסל בכיר המשטר עלי לריג'אני. לפי הדיווח, מדובר בביתה של בתו של לריג'אני, שממוקם באזור פרדיס בבירה טהרן. בחשבון הטלגרם של הבכיר שחוסל פורסמה הודעת הכחשה לדיווח מטעם מזכירות המועצה העליונה לביטחון לאומי, הגוף שבראשו עמד. "הידיעה שפורסמה ב'פארס' בנוגע לפרטי מקום מותו של ד"ר עלי לריג'אני היא שקרית", נכתב שם.

גם משמרות המהפכה אישרו כי מפקד יחידת הבסיג' גולאם רזא סולימאני חוסל בתקיפה ישראלית. בהודעת משמרות המהפכה נמסר כי "התנקשות פחדנית זו מצביעה על חשיבותו ותפקידו של הבסיג' בשדה הקרב מול ארה"ב וישראל, במיוחד במלחמה האחרונה".