במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן אתמול (שלישי), חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של המשטר האיראני.

בין היעדים שהותקפו בבירה האיראנית היו מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר במדינה, וכן מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים.

בנוסף, מטוסי הקרב השמידו מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים. במקביל לתקיפת יעדי השלטון והטרור, הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

מדובר צה"ל נמסר כי "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".