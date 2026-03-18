שר העלייה והקליטה אופיר סופר, מעריך שהמלחמה הנוכחית נגד איראן וחיזבאללה תצליח להכריע את ציר הרשע.

"עשרות שנים חיכינו להגיע לרגע הזה שאנחנו כן נפגע אנושות במשטר האיראני, ואני מאמין שאנחנו בדרך לשם", אמר השר סופר בראיון לערוץ 7.

השילוב בין מודיעין איכותי, תמיכה אמריקנית איתנה ונחישות ישראלית חסרת פשרות, יוצר חלון הזדמנויות שאסור להחמיץ.

סופר, תושב הצפון בעצמו, מכיר היטב את מחיר המלחמה ואת הלחץ המופעל על התושבים באזור. למרות העצימות הגבוהה של חילופי האש מול חיזבאללה, הוא טוען כי הארגון נמצא בנקודת שפל היסטורית. "חיזבאללה היום הוא הרבה יותר מוחלש. זה לא אומר שהוא לגמרי בקרקע, אבל הוא חייב להיות מוכה ומוכרע". הוא מדגיש כי המטרה היא לא רק "שקט תעשייתי", אלא שינוי המציאות הגיאופוליטית בלבנון.

בתגובה לביקורות הנשמעות משמאל, ובראשן הצהרותיו של יאיר גולן על "בוץ לבנוני" והיעדר אסטרטגיה, משיב סופר בביטול. "ישנם לא מעט גנרלים ששמעתי אותם בשנתיים האחרונות פותחים מהדורות ואומרים 'לישראל אין אסטרטגיה'. אז חוץ מזה שזו עיוולת ופגיעה ברוח העם צריך להסתכל על השנתיים וחצי האחרונות ולשאול האם הייתה כאן אסטרטגיה? והתשובה היא חד משמעית כן. אנחנו מנהלים פה מלחמה מול שבע חזיתות, וראש הממשלה מוביל את זה בצורה שאין לתאר".

לדבריו, היעד המרכזי בצפון הוא יצירת "מרחב ביטחון" - מושג שסופר מעניק לו משמעות גיאוגרפית וביטחונית רחבה. "אנחנו חייבים תמיד לייצר מרחב ביטחון. מדינת ישראל מעמיקה את המרחב הזה ומייצרת אותו רחב יותר וחזק יותר".

בנוגע לסוגיית הכספים הקואליציוניים, המעוררת פולמוס ציבורי רחב בזמן מלחמה, לסופר יש תשובה ברורה המקשרת בין תקציבים לבין "חוסן לאומי". הוא מסביר כי הכספים הללו אינם "מותרות", אלא החמצן של המכינות הקדם-צבאיות, הישיבות וההתיישבות - הגופים שלדבריו יצרו את הרוח שאפשרה לעם ישראל לעמוד איתן במלחמה. "הדברים האלה חשובים לרוח העם. הם אלו בדיוק שיצרו את הרוח הזו שאפשרה לנו לעמוד איתן במשך התקופה הזו". עם זאת, הוא קורא להרגעת הרוחות: "אני בעד להנמיך את השיח הפוליטי בתקופה הזו. כל אחד צריך להסתכל ולחשוב איך הוא עושה את זה".

הוא התייחס גם להכישלון של הציונות הדתית למנות רבני ערים, "אנחנו במערכה והקשב פחות נמצא שם. משרד הדתות לא בידינו. בשנתיים וחצי האחרונות ראינו את מקומם של בתי המדרש של הציונות הדתית ובהחלט אנחנו צריכים לפעול לחזק את מעמדם".

אולי הנקודה האופטימית והמפתיעה ביותר בראיון היא תנופת העלייה לישראל דווקא בימי קרב. השר סופר חושף כי מאז פרוץ המלחמה עלו לישראל אלפי עולים, ונפתחו למעלה מאלף תיקי עלייה חדשים, כולל קבוצות גדולות מצרפת. "עם ישראל רואה את מדינת ישראל עומדת איתן, עושה היסטוריה. הכל בזכות האמונה בנצח ישראל שלא ישקר. העלייה היא מהות מדינת ישראל, היא קיבוץ גלויות שנותן כוח לכולנו".