וול סטריט ג'ורנל מפרסם הבוקר (רביעי) את המרדף הבלתי מתפשר של ישראל נגד משטר הטרור באיראן.

במערב לא הופתעו מההצלחות של ישראל במסגרתן חוסל עלי לריג'אני, בכיר במערכת הביטחון של איראן, בתקיפת טיל בפרברי טהרן, לאחר שאותר יחד עם בכירים נוספים במסתור.

רק ארבעה ימים קודם לכן הופיע בפומבי בעצרת בבירה והצהיר, "אמיצים הם האנשים. אמיצים הם הפקידים. אמיצים הם המנהיגים. שילוב זה לא ניתן להכנעה".

באותו לילה חוסל גם מפקד מיליציית הבסיג', גולאמרזה סולימאני, לאחר שמידע שהועבר מאזרחים איראנים הוביל לאיתורו במחנה מסתור באזור מיוער בטהרן.

החיסולים מצטרפים למבצע רחב יותר שמנהלת ישראל נגד מנגנוני הביטחון הפנימיים של איראן, במטרה לערער את יציבות המשטר, נאמר בכתבה.

מסמכים פנימיים מצביעים על שיטה מתמשכת: תקיפות של מפקדות, מעבר לנקודות כינוס חלופיות ולאחר מכן פגיעה במסתורים מאולתרים. בין היתר הותקפו מתחמי ספורט ששימשו כנקודות ריכוז לכוחות הביטחון, כאשר אחת התקיפות הקטלניות התרחשה באצטדיון אזאדי בטהרן.

במקביל, ישראל מפעילה לחץ ישיר על מפקדים איראנים באמצעות פניות אישיות. בשיחה שתועדה נאמר למפקד משטרה בכיר, "אנחנו יודעים הכול עליכם. אתם ברשימה השחורה שלנו", ובהמשך הוזהר כי גורלו יהיה כשל מנהיגיו אם לא יימנע מפעולה נגד הציבור.

לצד התקיפות האוויריות, הופעלו גם כטב"מים שפעלו מעל טהרן ופגעו בעשרות מחסומים ונקודות בידוק של הבסיג'. חלק מהתקיפות התבססו על מידע שהעבירו אזרחים מקומיים, דבר המעיד על מודיעין מוצלח במיוחד.

תושבים בטהרן מדווחים על תחושת כאוס גוברת, כאשר כוחות הביטחון נאלצים להסתתר במבנים אזרחיים, בתי ספר ומתקני ספורט. במקרים מסוימים פונו שכנים מחשש לתקיפות, ופעילות משטרתית שגרתית נעצרה.

עם זאת, למרות הפגיעה במערכות השליטה, כוחות הביטחון עדיין שולטים ברחובות ומונעים מחאות באמצעות איומים בירי. גורמים מעריכים כי הפלת המשטר תלויה בסופו של דבר בציבור האיראני, וכי תקיפות נוספות יידרשו כדי להביא לשינוי מהותי.