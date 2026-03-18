השר וראש עיריית אור עקיבא לשעבר, יעקב אדרי, הלך לעולמו בגיל 75. אדרי כיהן במשך 14 שנים כראש העיר ולאחר מכן כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל, בין היתר כשר הבריאות.

עיריית אור עקיבא: "יעקב אדרי ז"ל היה דמות ציבורית ערכית ומשמעותית, אדם של עשייה, רגישות ומחויבות עמוקה לתושבי העיר. הוא פעל במסירות, באחריות ובאהבה גדולה למען תושבי אור עקיבא, והשאיר אחריו מורשת של עשייה והשפעה שתמשיך ללוות את העיר עוד שנים רבות".

אדרי התגורר כל חייו באור עקיבא והותיר אחריו את אשתו נינה, אשת חינוך ומנהלת בית ספר בעברה, שתי בנות ואת תשעת אחיו ואחיותיו.