בצה"ל מעריכים כי חיזבאללה תכנן להוציא אמש (שלישי) לפועל מטח רחב היקף של כ-100 רקטות לעבר ישראל במספר גלים, אך בפועל הצליח לשגר כ-40 רקטות בלבד, לצד מספר טילי קרקע-קרקע וכטב"מים לעבר אזורים בצפון ובמרכז.

על פי גורמי ביטחון, פעולות מוקדמות של פיקוד הצפון וחיל האוויר הובילו לפגיעה בכמחצית מהמשגרים, עוד לפני השיגור ובמהלכו, ובכך צומצם היקף הירי. חלק ניכר מהשיגורים בוצע מדרום לבנון, בעיקר מאזור נבטייה.

בצה"ל מזהים שינוי בדפוסי הפעולה של חיזבאללה, כאשר הארגון נערך אחת למספר ימים לשיגור מטחים משמעותיים, בין היתר בניסיון להשפיע על העורף הישראלי.

לצד זאת, עולה כי הארגון פועל לפיזור המשגרים בשטח נרחב ולפירוק מערכות שיגור גדולות ליחידות קטנות יותר.

לפי ההערכות, פיצול המשגרים מקשה על איתורם ועל סיכול מוקדם, אך במקביל הופך את ביצוע הירי למורכב יותר עבור חיזבאללה. כך, משגרים בעלי עשרות קנים פורקו והוחלפו במערכים מצומצמים יותר, הפזורים בתוך אזורים מיושבים.

למרות הפגיעה הקשה, בידי חיזבאללה נותרו עדיין אלפי רקטות קצרות טווח מצפון לנהר הליטני. עם זאת, נתוני צה"ל חושפים כי הארגון סובל מקשיים טכניים משמעותיים: כ-60% מהירי של חיזבאללה בשבועיים האחרונים כלל לא חצה את הגבול ונפל בשטח לבנון. הארגון מנסה כעת לקרב משגרים דרומה כדי להגדיל את טווח הפגיעה בישראל, מה שחושף אותם לתקיפות צה"ל.

עוד נמסר כי במהלך הלילה הרחיב צה"ל את מטרותיו ותקף עשרות תחנות דלק בדרום לבנון ובמרחב העיר צור. בצה"ל מסבירים כי תחנות אלו אינן אזרחיות בלבד: חיזבאללה מפעיל את התחנות כעסק כלכלי המכניס סכומי עתק לארגון.