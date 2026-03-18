שני אירועים קשים התרחשו הבוקר (רביעי) במהלך אזעקות במרכז הארץ ובאזור השפלה.

גבר בן 71 התמוטט במרחב מוגן בראשון לציון, ובמקביל התרחשה תאונת דרכים קשה בכביש 3 סמוך למחלף לטרון.

בראשון לציון איבד הגבר את הכרתו לאחר שירד למקלט בעקבות התראה מוקדמת. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא כשהוא במצב אנוש ותוך ביצוע פעולות החייאה.

פראמדיקית מד"א נטע ליברמן סיפרה, "כשהגענו למקום האירוע הבחנו בגבר בן 71 כשהוא שכוב במקלט מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, הנוכחים במקום סיפרו לנו שהם ירדו למקלט בעקבות ההתראה המוקדמת ושם הוא איבד את הכרתו".

עוד הוסיפה, "מייד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות מתן שוקים חשמליים מהמפעם (דפיברילטור) ומתן תרופות ולאחר מכן פינינו אותו לבית החולים תוך המשך פעולות ההחייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

במקביל, בכביש 3 סמוך למחלף לטרון התרחשה תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי, שבמהלכה התהפכה המשאית.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים, בהם נהג המשאית, גבר כבן 30, שנפצע באורח קשה עם חבלה רב-מערכתית, ושני פצועים נוספים באורח קל.

חובשות בכירות במד"א יפית בן שמשון ושלומית נוני סיפרו, "כשהגענו למקום הבחנו במשאית שהתהפכה לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים. הנוכחים במקום סיפרו לנו שככל הנראה התאונה נגרמה בעקבות בהלה מהאזעקה, נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית וסבל מחבלה רב מערכתית קשה".

עוד סיפרו כי "במקביל לפעולות החילוץ של לוחמי האש התחלנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו בדחיפות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב בנוסף יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבי"ח 2 פצועות נוספות במצב קל מהרכב הפרטי".