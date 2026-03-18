משטר הרשע באיראן הזדעזע מאוד מדבר אחד, מחיסול המן=חמינאי! זעזוע נוסף התחולל עם חיסול לאריג'אני ומפקד הבסיג' (=המן נוסף), ואנשיו!

בשני האירועים בירכתי בשם ובמלכות, ברוך אתה ה'... הטוב והמטיב! יותר משבועיים שולט חיל האוויר הישראלי בשמי איראן שליטה מוחלטת, ובעיניים ישראליות נאמנות זהו ניצחון מדהים!

אך לצוררים די בכך שהם ממשיכים לשגר טילים וכטב"מים לישראל כדי לצייר תמונה אחרת, שלמרבה הצער מסתייעת בהחלט בתקשורת הישראלית ובלחץ הפסיכולוגי על הציבור בישראל. לא חשוב להם כלל כמה טילים יורטו, ואפילו מספרי ההרוגים בקרבם אינם שוברים את רוחם, כי הקרבת החיים היא שיא הנאמנות של "השהידים" בעיניהם.

בעיניים איראניות, עצם הישרדות המשטר היא ניצחון, וכך הם יציגו את המלחמה ותוצאותיה, אם משטרם ישרוד. מבחינת ישראל, פירוש הדבר עלול להיות המשך המלחמות לשנים רבות, למרות תקופות רגיעה יחסית, שבהן האויב יבנה מחדש את כוחו הצבאי. רק ניצחון מכריע בעיניים איראניות, כלומר קריסת המשטר באיראן, ישנה באמת את פני המרחב כולו.

אם אנו רוצים להשיג ניצחון, עלינו לחסל את היורש המן=חמינאי ואת חבורת מקורביו, ולהביא לקריסת משטר הרשע! אינני יודע אם זה אפשרי, אני רק מתפלל על כך כל יום!

אותו הדבר גם מול זרועות התמנון האיראני, חיזבאללה וחמאס. בלבנון הזדעזעו באמת רק ממבצע "הביפרים" ומחיסול נסראללה. מאז הם מתאוששים וכעת גם תוקפים, הפגיעות של צה"ל בדרום לבנון ובדאחיה בביירות הן שלבים של ניצחון ישראלי בעיניים ישראליות, אך לא בעיני הצוררים. רק התפרקות כללית מנשק, בלבנון כמו בעזה, תביא לניצחון ישראלי גם בעיניהם.

ממשלת לבנון כבר הכריזה על פירוק חיזבאללה מנשקו, אך אין לה כוח לבצע זאת.

הנשיא האמריקני ד' טראמפ כבר הכריז על פירוק חמאס מנשקו, אך אין בו רצון להכניס צבא אמריקני לעזה וללבנון כדי לממש את המטרה הזאת, כי אמריקה עדיין לא השתחררה מטראומת וייטנאם ודומותיה.

במילים אחרות, רק הכרעה צבאית ישראלית, שתמחק גם כפרים וערים ותציב גבולות חדשים, תוכל להביא לניצחון ישראלי שגם אויבינו הרשעים ייאלצו להכיר בו.

בעזה כבר עשינו חלק מזה בסימון הקו הצהוב, ובלבנון כבר ניסינו זאת בשתי מלחמות קשות. האם יש בנו מספיק כוח צבאי ונפשי, לא רק לשלוט בשמי טהראן, ביירות ועזה, אלא לשנות את המציאות על פני האדמה?

אין לי תשובה מלאה, אך אני מתפלל על כך כל יום!