שירות התעסוקה פרסם הבוקר (רביעי) ניתוח סוציו-אקונומי ודמוגרפי של הנרשמים החדשים כדורשי עבודה בשבועיים הראשונים למלחמת "שאגת הארי" בישראל, עד ליום ראשון האחרון.

מטרת הדוח היא לבחון את מאפייני הנרשמים ולהשוותם לאלו שנרשמו במהלך מבצע "עם כלביא".

מהנתונים עולה כי בתקופה זו נרשמו כ-18.3 אלף דורשי עבודה חדשים, נתון נמוך מזה שנרשם ב-12 ימי "עם כלביא", אז עמד מספרם על 26.6 אלף. עם זאת, בשירות התעסוקה מדגישים כי לאחר "עם כלביא" הוכרה למפרע זכאותם של רבים לדמי אבטלה, כך שבסיכום הכולל הגיע מספר הנרשמים לכ-118.2 אלף.

בשירות התעסוקה מעריכים כי גם במלחמת "שאגת הארי" המספר האמיתי של הנפלטים ממעגל העבודה גבוה מזה המוכר כעת. לדבריהם, "עוד מוקדם לומר עד להיכן יאמיר מספרם למפרע", והדבר תלוי בין היתר במשך המבצע.

הדוח מצביע על כך שמאפייני הנרשמים ב"שאגת הארי" דומים בעיקר לאלו שזכאותם הוכרה בזמן אמת ב"עם כלביא", אך שונים מאלו שהוכרו למפרע. הפערים באים לידי ביטוי במגדר, גיל, אזור מגורים, מצב חברתי-כלכלי ומשלחי יד.

בפילוח לפי מגדר עולה כי נשים מהוות כ-61.9% מהנרשמים, שיעור דומה לזה שנרשם בקרב הזכאים בזמן אמת ב"עם כלביא", אך גבוה מזה של המוכרים למפרע. עוד נמצא כי ב"שאגת הארי" בולטת קבוצת האימהות לילדים תלויים, בניגוד למבצע הקודם שבו בלטו נשים ללא ילדים תלויים.

בחלוקה לפי גיל, שיעור הצעירים עד גיל 34 עומד על 44%, גבוה מהנתון המקביל בקרב הזכאים בזמן אמת ב"עם כלביא", אך נמוך מזה של המוכרים למפרע. עיקר הנרשמים מרוכזים בגילי 25-44, מה שמעיד על פגיעה בגילי הליבה של שוק העבודה.

מבחינה גיאוגרפית, מרבית הנרשמים מגיעים ממחוז המרכז ותל אביב, אך נרשמה עלייה בשיעור תושבי חיפה והצפון. שיעור תושבי ירושלים ותל אביב נותר יציב בהשוואה למבצע הקודם.

בפילוח לפי לאום ומעמד חברתי-כלכלי נמצא כי היהודים מהווים כ-83.6% מהנרשמים, וכי יותר ממחציתם משתייכים לאשכולות הביניים. במקביל נרשמה ירידה בייצוג האשכולות הקיצוניים לעומת "עם כלביא".

בניתוח לפי משלחי יד עולה כי הקבוצות המרכזיות הן עובדי ICT ועובדי פקידות ומינהלה, בדומה למבצע הקודם. עם זאת, נרשם ייצוג גבוה יותר של עובדים בתעשייה, נהגים ועובדי שירותים, וכן פועלים בלתי מקצועיים ותפקידי תפעול ולוגיסטיקה.