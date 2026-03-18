הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר!", העלה היום (רביעי) הילוך במאבק נגד ערוץ 14, כששיגר באמצעות עורכי דינו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד הערוץ ונגד הפאנליסט איתמר פליישמן.

המכתב, שנשלח בעקבות דברים שנאמרו בתוכנית "הפטריוטים" השבוע, מאשים את הערוץ בהפצת לשון הרע וזדון מכוון.

במהלך השידור ביום שני האחרון, הטיח איתמר פליישמן באיזנקוט: "אתה פעלת עבור נסראללה מלשכת הרמטכ"ל. שמרת על חסן נסראללה מתוך לשכת הרמטכ"ל ואתה מדבר".

בכתב ההתראה מגדירים עורכי דינו של איזנקוט את האמירה הזו כ"אחת מהטענות החמורות והקיצוניות ביותר שניתן לייחס לאיש ציבור בישראל", וקובעים כי מדובר ב"עלילת דם כוזבת וזדונית מן הדרגה החמורה ביותר".

במכתב נטען כי העיתוי של הפרסום אינו מקרי, וקשור לעלייתו של איזנקוט בסקרי הבחירות. לפי המכתב, איזנקוט סומן על ידי ראש הממשלה נתניהו ושלוחיו כמתחרה העיקרי במערכת הבחירות הקרובה, ועל כן "הפך למטרה לגיטימית אשר ניתן לפגוע בו באמצעות פרסום אמירות שקריות בוטות".

המכתב מותח ביקורת חריפה על ערוץ 14, וטוען כי "חובת הנאמנות לאמת פינתה את מקומה לנכונות לשרת אינטרסים פוליטיים, ובראשם ראש הממשלה שכונה באותו שידור 'המלך'".

עורכי הדין מדגישים כי הפרסום הופך את המציאות על פיה. לדבריהם, איזנקוט, כרמטכ"ל, היה זה שקידם מהלכים מבצעיים שמטרתם הייתה פגיעה ישירה בחסן נסראללה ודחף לכך בעקביות כחלק ממדיניות ביטחונית סדורה.

איזנקוט דורש מערוץ 14 ומפליישמן מחיקת כל תיעוד של האמירה מהערוץ, מהדיגיטל ומהרשתות החברתיות וכן פרסום הבהרה והתנצלות בתוכנית "הפטריוטים" הבאה, בנוסח שיואשר מראש.

עוד הוא דורש שליחת מכתב התנצלות אישי לאיזנקוט המכיר באחריות לפגיעה. במידה והדרישות לא ייענו, מזהיר המכתב מפני הגשת תביעת דיבה בסכומי עתק, ואף רומז על אפשרות לנקיטת הליכים פליליים, שכן "הפרסום נעשה בכוונה לפגוע".