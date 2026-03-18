כ"ץ בהערכת מצב אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור יחד עם בכירי מערכת הביטחון, בהם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר ומפקדים נוספים.

במהלך הדיון התייחס כ"ץ להמשך הפעילות מול איראן והצהיר כי עוצמת התקיפות נמצאת במגמת עלייה. לדבריו, ישראל נמצאת בשלב מתקדם במערכה.

"עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה", אמר כ"ץ ואישר כי ישראל חיסלה הלילה את שר המודיעין האיראני חטיב' "שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים".

כ"ץ אמר, "מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".

בהמשך חשף כי מערכת הביטחון הוסמכה על ידו ונתניהו "לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם".

בהמשך דבריו אמר, "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".