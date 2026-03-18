ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ותושב שוהם, הרב שרגא פרוכטר, משחזר בראיון לערוץ 7 את רגעי האימה בליל שבת בשבוע שעבר, כשטיל מצרר ששוגר מאיראן פגע בבניין בו הוא ומשפחתו מתגוררים.

בזמן שבני המשפחה התכוננו לקידוש, נשמעה האזעקה. הרב מספר כי בשל הקרבה לנתב"ג התושבים רגילים לקולות נפץ, אך הפעם זה היה שונה: "היה בום אחד שאי אפשר היה לפספס והרעיד את הבניין כולו".

בנו של הרב, שהגיע לחופשה קצרה מהלחימה בעזה, זיהה מיד את עוצמת האירוע: "הבן שלי שהגיע מעזה לשבת אמר לי: 'זה לא רסיס, ואני לא בטוח שזה באזור אחר, כנראה שזה באזור של הבית שלנו'. לא דמיינו בשום פנים ואופן שהבניין עצמו נפגע".

עם היציאה מהמרחב המוגן, נראה היה לרגע שהנזק מינורי, אך הצעקות מהקומה העליונה הבהירו את גודל האסון - הדירה מעל עלתה בלהבות.

הרב פרוכטר פעל במהירות, דפק על דלתות השכנים כדי לוודא שאיש לא נותר מאחור, ופינה את משפחתו לרחוב, "יצאנו החוצה ופתאום אנחנו רואים את האש העצומה הזו. ראינו את הנס בעיניים. יצאנו ממקום שכל מי שגר בו היה יכול פשוט להיגמר. היינו ממש בתוך תופת - ויצאנו ושמחים ומאושרים ברוך השם".

האירוע שינה גם את תפיסתו לגבי נהלי הבטיחות: "תמיד אחרי התרעה הייתי לוקח את הזמן ומחכה לאזעקה ואשתי צועקת לי מהממ"ד: 'תרוץ, תרוץ, תרוץ!'. היום אני רץ. הממ"ד שמר עלינו".

משפחת פרוכטר היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית במלחמה: בן אחד בגבעתי בלבנון, בן במילואים בעזה, בן נוסף בחברון, ובת המטפלת בפצועים בבתי החולים. "אני חושב שאנחנו בימים היסטוריים. קורים פה כל מיני דברים שלא חלמנו עליהם. הבן שלי אמר לי: 'החיילים חזקים, נחושים, רוצים לסיים הפעם אחת ולתמיד את המלחמה'".

לצד עוצמתו של צה"ל, הרב מתפעם מחוסנו של העורף הישראלי ומגילויי החסד והאחווה שהציפו אותו מאז חווה את נפילת הטיל. הוא מספר על שכנים ובוגרים של הישיבה שלא מפסיקים להציע עזרה, דירות חלופיות ואוכל. "האחווה, הרעות, האהבה הגדולה בין כולם מעידה ממש שעם ישראל חי".