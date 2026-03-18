דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם בצהריים (רביעי) אזהרה דחופה המיועדת לאוכלוסייה האזרחית בדרום לבנון.

בהודעה עדכן אדרעי על עליית מדרגה משמעותית בפעילות המבצעית לניתוק צירי האספקה של חיזבאללה.

לפי הודעת הצבא, החל משעות הצהריים היום, חיל האוויר וכוחות נוספים יחלו בתקיפה ממוקדת של מעברים וגשרים על נהר הליטני.

אדרעי הסביר כי "בשל פעילות חיזבאללה והעברת גורמי טרור לדרום לבנון בחסות האוכלוסייה האזרחית, צה"ל נאלץ לבצע תקיפה נרחבת ומדויקת נגד פעילויות הטרור של חיזבאללה".

לדבריו, מטרת התקיפות היא "למנוע העברת תגבורות ואמצעי לחימה".

"למען ביטחונכם, עליכם להמשיך לנוע לאזור שמצפון לנהר הזהראני ולהימנע מכל תנועה דרומה, שעלולה לסכן את חייכם", נמסר.