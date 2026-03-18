הזמר והיוצר צח חכים שיחרר אמש (שלישי) את "זמן אחר", סינגל שישי מתוך אלבום בכורה, שבו הוא לראשונה חושף את השיעור שלמד בחייו על זמן ונוכחות.

בעוד שחבריו שיחקו בחוץ, צח חכים כבר היה על הבמות. כילד שהתעסק במוזיקה והופיע מגיל צעיר מאוד, הוא מצא את עצמו במרדף תמידי אחרי התחנה הבאה: בגיל 10 רצה להיות בן 13, ובגיל 13 כבר חלם על גיל 18. תחושת חוסר המנוחה הזו ליוותה אותו שנים, עד לרגע שבו נולד בנו השני והביא איתו תובנה חדשה.

"תמיד חיפשתי זמן אחר שאני לא נמצא בו, אף פעם לא הייתי שמח מהמקום שלי", מספר חכים בשיחה עם ערוץ 7. "רק כשנולד הבן השני שלי, הבנתי שהחיים הם סרט שצריך פשוט לאהוב ולחיות. זה מה שאני מאחל לילדים שלי - שהם יבינו שהזמן לא חוזר ופשוט יתמסרו לרגע".

את השיר כתב והלחין חכים בעצמו, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון אריאל גמליאל. התוצאה היא שיר מיינסטרים ישראלי קלאסי, שמשלב פופ עם נגיעות מזרחיות חמות.

גם הקליפ המלווה את השיר מתכתב עם המסר האישי: חכים נראה בו כשהוא צופה בסצנות מעברו, מנהל דיאלוג מול המראה עם דמויות שונות מעצמו, ומופיע יחד עם בנו הקטן על שפת הים - רגע שמסמל את ההשלמה עם הכאן ועכשיו.

חכים פנה לאלפי מאזיניו ושיתף ברקע מאחורי הקלעים של השיר החדש: "זה השיר הכי חשוף שיצא לי לכתוב. מאז שאני ילד אני נלחם ברצון שלי להיות מה שאני לא. לחיות בזמן שהוא לא שלי, עדיין. השיר הזה הוא סיפור חיים שהזמן כתב לי. ומסר אחד - שהזמן לא חוזר. אני מקווה שתתחברו לסיפור שלי, ומאחל לכולם לאהוב את הזמן והמקום שלהם".