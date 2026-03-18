חגים הם זמן מורכב. כולנו יודעים את זה. דווקא בתקופה הזו של החגים, שאלות פנימיות רבות עולות ומציפות. הקשר עם המשפחה, המורכבויות שיש לכולם - ממש לכל עם ישראל - מתעצמות בתקופה הזו.

החגים, למרות היותם קדושים ומרגשים, מגדילים את הציפייה למה שאמור להיות ומציפים את מה שחסר. ואולי הפסגה של התחושה הזו היא אצל מבקשי הזוגיות, שהחסר צובט בחדות.

מתוך הכרה כנה בכאב הזה, מכון "עומק הקשר" מקיים כנס דיגיטלי מיוחד: "מחוללות גאולה".

לרקוד - ולייצר

שם הכנס איננו מקרי. "מחוללות" - גם מלשון ריקוד ושמחה, וגם מלשון יצירה והנעה. "אנחנו מאמינות שהרבה מהכוח הוא בידיים שלנו", אומרת נחמה ביטקובר, מייסדת המכון. "יש לנו הרבה כוח לייצר מציאות, לשנות מציאות. דווקא מתוך הכאב אנחנו רוצות לחולל את הגאולה הפרטית של כל אחת."

למי מיועד הכנס?

הכנס מיועד בראש ובראשונה למבקשות ומבקשי זוגיות. יחד עם זאת, הוא רלוונטי גם למי שמלווה מבקשות זוגיות ורוצה לקבל כלים נוספים. אם את חברה, מחנכת, מאמנת או מטפלת - ורוצה כלים, ורוצה להבין מבפנים - את בהחלט מוזמנת להצטרף. שמרנו לך מקום!

חשוב להירשם באופן מדויק - כי לקראת הכנס אנחנו שולחים הרבה חומר דרך המייל והווטסאפ.

מה מחכה בכנס?

הכנס ישלב סיפורים אישיים מרגשים לצד כלים מעשיים:

מוריה שווה - מאמנת לחתונה - שתפתח באופן הכי כנה והכי אמיתי. מוריה עצמה עדיין בחיפוש, והיא תדבר על "ושמחת - לא רק בחגך" - כלים לשמח את עצמי בתוך הסיטואציה המאתגרת. יש מקום לכאב, אבל יש כלים מעשיים איך לשמח את עצמי במצב הנוכחי.

נעמי בן פנחס - מנחת הורים ומאמנת רגשית, תשתף בסיפור אישי מרגש במיוחד: "אילו הוציאנו ממצרים ולא קרע לנו את הים, דיינו?"

אסתר שיבר - יועצת חינוכית ומאמנת לחתונה, תדבר על הנושא: "'אני לדודי' או 'דודי לי' - מי אמור לחזר וליזום בקשר?" אסתר תתייחס גם לשאלה מה קורה כשבחור לא יוזם כשהבחורה מאוד רוצה. מה עושים במקרה כזה? היא תשלב סיפורים מהקליניקה וסיפורים אישיים.

אביגיל נוימן - מאמנת לחתונה וראש מדרשת עבריה תדבר על התמודדות עם ספקות בתהליך מציאת הזוגיות. הרצאתה "פתאום זה קם ומתבהר" תעסוק בשאלה איך מתמודדים עם שורת הספקות שעולים בתהליך החיפוש.

לירון בר שלום - מאמנת לחתונה, יועצת חינוכית וזוגית עם התמחות ב-CBT, תדבר על המעבר "ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה". היא תתמקד בשאלה מה כן בידיים שלי בהקשר לשידוכים? מה כן אפשר לעשות?

חני רובין - פסיכותרפיסטית הוליסטית עם התמחות בטראומה ומאמנת רגשית לחתונה, תדבר על כלים לשחרור חסימות דרך הגוף. היא תתמקד בשאלה למה "להבין" את התקיעות בדייטים לא תמיד מספיק כדי להשתחרר ממנה. היא תדבר על הקשר

אנחנו נתמקד באיך לשמוח במצב הנוכחי ומה כן אפשר לעשות כדי לחולל את הגאולה הפרטית של כל אחת ואחד.

הכנס פתוח באהבה לכל מבקשות הזוגיות ולכל מי שמלווה אותן.

הוא יתקיים ביום ראשון, ד' בניסן (22.3) בשעה 20:00, דרך הזום, וההשתתפות היא ללא עלות.

רווקות לא עוברים לבד

והשנה - זה יכול להיות אחרת. ✨

