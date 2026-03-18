450 ימים במילואים - ואז פציעה ששינתה את החיים

לפני שהלך למילואים, לירז זעירא כבר היה דמות מוכרת בקמפוסים האקדמיים בירושלים.

הוא פעל בשבע מכללות אקדמיות, ניהל שיעורים יומיים, הקים מרכז סטודנטיאלי פעיל, ושימש דמות משמעותית עבור אלפי סטודנטים.

אז הגיעה הקריאה לצו מילואים, ולאחר 450 ימים של שירות, הוא חזר לביתו לא כאדם שלם - אלא עם פציעה קשה שגזלה ממנו את שתי רגליו.

"אין לי רגליים, אבל קיבלתי כנפיים"

במקום לשקוע במצבו, הרב זעירא בחר להסתכל על הפציעה כאתגר. "אני לא מוותר," הוא אומר. "השליחות שלי בחב"ד בקמפוסים היא אוויר לנשימה עבורי. השיקום האמיתי שלי הוא להמשיך לפעול ולהיות שם עבור הסטודנטים."

הוא חוזר כעת לפעול עם כל הלב, למרות הפציעה - מתוך תחושת שליחות עזה ויכולת להמשיך ולתרום לחיזוק היהדות והחיבור לעם ישראל.

לא מוותר: "המלחמה הזו לא טרגדיה, זו הזדמנות"

הרב זעירא לא רואה את הפציעה ככישלון, אלא כהזדמנות לחיזוק ולצמיחה. "הפציעה הזאת תביא רק לעוד עוצמה בעשייה של עם ישראל," הוא אומר, "והפעילות שלנו תמשיך ותתעצם בזכות התמיכה שלכם."

השליחות לא מחכה. הוא זקוק לעזרתכם כדי להמשיך את הדרך ולחזק את הסטודנטים ולבנות דור חדש ומחובר לערכים.

הצטרפו כשותפים לשליחותו של לירז

לירז זקוק לעזרתכם כדי להמשיך לפעול בשבעה קמפוסים אקדמיים בירושלים, להעמיק את השיעורים, להפעיל את המרכזים הסטודנטיאליים, ולחזק את קשרי היהדות. כל תרומה, קטנה או גדולה, תוכל לעזור להמשיך את המסורת ולחבר את הסטודנטים לעם ישראל.

גבר שאיבד את שתי רגליו ביום הקדוש ביותר בשנה יכול היה לשבת בבית, אך הוא בחר לקום ולחזור לפעול. עכשיו, הגיע הזמן להיות שם בשבילו - כפי שהוא היה שם בשבילנו.

