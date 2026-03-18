בעד פחות מחודש וחצי, בראשית חודש מאי, צפויים להיכנס לרצועת עזה חיילי הכוח הרב לאומי שיכלול חיילים מאינדונזיה, מרוקו, קוסובו, אלבניה וקזחסטן.

משימת הכוח אמורה להיות פירוק חמאס מנשקו והקמה של כוח פלשתיני חמוש חדש שאינו חמאסי.

בראיון לערוץ 7 מתייחס יו"ר 'הביטחוניסטים', תא"ל במיל' אמיר אביבי, לאירוע המתקרב והשלכותיו על ביטחונה של ישראל.

"אני לא רואה איך מציאות כזו מתרחשת", אומר אביבי ומציין כי נכון לעת הזו "חמאס מתארגן ונבנה ולא מראה שום כוונה להתפרק מנשקו".

עם זאת, לטעמו ישנו תרחיש דחוק שיכול אולי להוביל לשינוי המיוחל: "האירוע הזה יכול להתממש במציאות אחת שבה איראן קורסת, המשטר נופל, יש שם שינוי משטרי וחמאס עושה הערכת מצב, מבין שאין חיזבאללה ואין איראן ושעדיף להם לעזוב לטורקיה. זה התרחיש התיאורטי שיכול לקרות, ועדיין צריך לגלות הרבה סקפטיות", אומר אביבי המתקשה לראות את חמאס מגיע מיוזמתו למסקנה שעליו להתפרק מנשקו.

לטעמו של אביבי עלינו להמתין לסופה של המערכה באיראן ורק אז לבחון את צעדי ההמשך. "עזה של היום בבוקר היא עזה של חמאס שלא מתכוון לאפשר את פירוז הרצועה". במציאות הזו "או שחמאס יבין שזה נגמר ושהכוחות הבינלאומיים האלה ייכנסו לעשות את עבודתם, או שנצטרך אנחנו להיכנס פנימה".

לשאלתנו אם ניתן יהיה לנהל מערכה מחודשת ברצועת עזה כאשר אלפי חיילים ממדינות זרות שוהים בשטח, משיב אביבי ומבהיר כי "זה לא יהיה גם וגם. או שחמאס יגיד 'אנחנו מתפרקים מנשקנו' ואת איסוף הנשק יוכל לעשות כוח בינלאומי, או שהוא לא מתפרק מנשקו והכוחות האלה בכלל לא ייכנסו, ואז צה"ל הוא שייכנס במלוא עוצמתו עם מספר אוגדות לפירוק החמאס, ורק לאחר הפירוק המוחלט יביאו כוחות בינלאומיים. זה לא יהיה גם וגם. גם לוגית זה לא יוכל לקרות. כוחות בינלאומיים ייכנסו רק אם חמאס מוכן להתפרק מנשקו".

"בשור התחתונה, מבחינת מדינת ישראל חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז, השאלה היא רק איך, אם על ידי נכונות חמאסית עם כוחות בינלאומיים על רקע ההישגים באיראן ובלבנון, או כמו שראש הממשלה התבטא פעם, בטוב או ברע. מבחינתו של צה"ל ערוכים ומוכנים עם תכניות סדורות. זה שחמאס יישאר זו לא אופציה. זה לא משהו שישראל תוכל לקבל. הארגון שטבח בנו כפי שטבח בנו חייב להיות מושמד".