רגע פגיעת הטיל בפתח תקווה מצלמת אבטחה

מצלמת אבטחה תיעדה הלילה (רביעי) את רגע פגיעת הטיל האיראני ישירות בכביש בעיר פתח תקווה, כחלק מהמטח הכבד לעבר מרכז הארץ.

התיעוד מציג פיצוץ עז בלב אזור מגורים, רגעים ספורים לאחר הישמע האזעקה ולאחר שאדם תועד צועד במקום.

מיד עם קבלת הדיווחים על הנפילה, הוזעקו למקום כוחות ביטחון והצלה רבים, בהם שוטרים, לוחמי אש וכוחות מפיקוד העורף.

הכוחות פעלו במספר מוקדים בעיר במקביל. הם ביצעו סריקות יסודיות בין כלי הרכב הפגועים ובבניינים הסמוכים למקום הנפילה, במטרה לוודא שאין אזרחים שנפגעו מרסיסים או מהדף הפיצוץ.

על פי הדיווחים מהזירה, נגרם נזק משמעותי למספר כלי רכב שחנו בסמוך וכן לרכוש פרטי וציבורי באזור. עם זאת, בחסדי שמיים, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.