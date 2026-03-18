ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן שוחח עם ערוץ 7 בזירת הנפילה הקטלנית בעירו בה נרצחו ירון ואילנה משה הי"ד.

"אנחנו עיר למודת נפילות, כולל בסבב הזה של שאגת הארי, אבל זו הנפילה הקטלנית הראשונה בשאגת הארי. איבדנו מפגיעת טיל אחד שני תושבים יקרים, פעילים ואנשים נפלאים. זה כל כך מצער", פתח שאמה הכהן.

לדבריו, הגאוגרפיה של העיר, הופכת אותה לפגיעה במיוחד. "הבעיה שאתה יושב בלב-לב גוש דן ולא משנה לאן מכוונים, בסוף פוגעים בך. זה החיסרון שלנו במלחמה. מצד רמת גן למודת חירום, נפילות, כולל נפילות קשות, כולל הרס רב, כולל פינוי של אלפי תושבים".

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר ברמת גן הוא המחסור במיגון דירתי בבניינים הוותיקים. שאמה הכהן מפרט את הצעדים שנקטה העירייה כדי לגשר על הפער הזה: "עושים כל מה שאפשר. פתחנו מחסים ציבוריים ברכבת הקלה, במועדונים עירוניים גדולים. שידרגנו את כל המקלטים העירוניים, הזרמנו לשם מיליון הטבות כדי שאנשים ירגישו בנוח להגיע ולשהות שם".

מעבר לפתרונות הפיזיים בתוך העיר, העירייה אימצה מודל סיוע ייחודי לאוכלוסיות הרגישות ביותר. "לקחנו עשרות רבות של חדרי מלון לטובת קשישים חסרי ישע שמתקשים להגיע למקלט, למשפחות שכולות חסרות מיגון, לאנשים עם צרכים מיוחדים ולנכי צה"ל שאין להם מיגון. זה המקסימום שחברה יכולה לעשות".

ראש העירייה יצא בקריאה נחרצת לתושביו לא להיכנע לשאננות. "הטילים לא מבינים את השפה הזו של 'לי זה לא יקרה'". הוא קרא לציבור להקפיד באדיקות על הוראות פיקוד העורף כדי למנוע טרגדיות נוספות.