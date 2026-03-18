שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בצלאל סמוטריץ', הגיע לביקור בזירה הקטלנית ברמת גן בה נרצחו ירון ואילנה משה הי"ד מפגיעת טיל איראני.

בראיון לערוץ 7 הוא אומר כי גם אם הדבר לא ניכר בעיני הציבור - הרי שקצב המטחים מעיד על דעיכה ולא על התעצמות. "אנחנו רואים ירידה בהיקף השיגורים מאיראן. צה"ל צד את המשגרים ואת הטילים. אנחנו גורעים מיום ליום את יכולות הירי של איראן ומחסלים להם את ההנהגה. אין שם חיל ים וחיל אוויר. כל דבר שחותר להשמדת מדינת ישראל - לא יהיה".

הוא הבהיר כי המדינה תעמוד מאחורי כל אזרח ובעל עסק שנפגע. "אנחנו נותנים רשת ביטחון מאוד גדולה לעסקים ולעובדים. אנחנו עוטפים את הציבור הישראלי שהחוסן שלו מאפשר לנו להמשיך לנהל את המערכה הזאת, ולבצר את עתידנו וקיומנו. אנחנו עושים הכל כדי להחזיר כמה שיותר מהר את החיים למסלולם, לפצות את מי שנפגע, זה התפקיד שלנו".

כנשאל על הצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון בנוגע ל"הפתעות" שבדרך, בחר השר לשמור על עמימות. "כל מה שיפה בהפתעה זה שהיא באה באופן מפתיע. נעשית כאן עבודה יוצאת מהכלל עם נחישות גדולה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו לכתוש ולהכות במשטר האיראני. אנחנו נחושים להפיל אותו".

האסטרטגיה שהציג סמוטריץ' ברורה: טיפול בשורש הבעיה בטהרן יביא לקריסת גרורותיה. "כשהמשטר ייפול יהיה הרבה יותר קל אחר כך להפיל גם את חיזבאללה ואת חמאס".

בינתיים, השר מבטיח כי המערכה בצפון תימשך בעצימות גבוהה, עד להשמדת חיזבאללה. "אמרתי שהדאחייה תיראה כמו חאן יונס, ותראו עוד בניין נופל ועוד בניין נופל, וכך יקרה. אנחנו גובים מחיר מחיזבאללה".

בסיום דבריו, התייחס השר סמוטריץ', למצבו של בנו בניה שנפצע בלבנון. "הוא מתאושש. הוא גיבור ועבר אירוע קשה. הוא עבר ניתוח ועדיין סובל מכאבים אבל הוא ישוב לאיתנו. נשמח שעם ישראל ימשיך להתפלל לרפואת בניה חברון בן רויטל".