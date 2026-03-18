האמירה התמוהה של השר כץ ערוץ כנסת

במהלך נאום שנשא היום (רביעי) במליאת הכנסת, סיפק שר התיירות חיים כץ הצהרה יוצאת דופן שהשאירה את הנוכחים בתהייה לגבי פירוש הדברים.

כץ רמז על יכולת מבצעית חדשה שנמצאת בשלבי פיתוח, אשר עשויה למנוע את הצורך באזעקות בטרם שיגורי טילים.

בעיצומו של נאום במליאה אמר כץ: "אני לא יודע אם אני יכול להגיד, אני מאמין שאנחנו לקראת פתרון שלפני שיגור לא נצטרך אזעקה".

מיד לאחר מכן, נראה כי השר הבין שייתכן וחשף עניין ביטחוני רגיש, והוסיף: "אני לא יודע אם אמרתי יותר מדי".

יצוין כי כץ מכהן כשר התיירות, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי.