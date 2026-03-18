במציאות שבה שכר הדירה מזנק והעבודה הסטודנטיאלית בקושי סוגרת את החודש, מתברר שדווקא מלגות ללא התנדבות ממתינות בקופות, ללא דורש.

בכל שנה מצטברים כמעט שני מיליארד שקלים בקרנות המלגות בישראל. מדובר במערך עצום של למעלה מאלף מלגות שונות, שמופעלות על ידי מאות גופים ציבוריים ופרטיים. מלגה ממוצעת, העומדת על כ־12,800 שקלים, יכולה להוות גלגל הצלה של ממש ולמנוע נשירה מהלימודים. למרות זאת, רק כ־38% מהסטודנטים מצליחים לממש את זכאותם - בזמן שעשרות ואף מאות מיליוני שקלים נותרים בקופה.

הסיבה המרכזית אינה חוסר זכאות, אלא חוסר נגישות. סטודנטים רבים אינם מודעים לכך שקיימות עבורם מלגות ללא התנדבות, שאינן דורשות שעות קהילה או התחייבויות מורכבות, אלא התאמה אישית לפי נתונים כמו אזור מגורים, תחום לימוד או רקע אישי. במקום זאת, הם נתקלים במבוך בירוקרטי מיושן של טפסים, מועדים לא ברורים וחוסר מידע.

הטכנולוגיה שמחליפה את הבירוקרטיה

בדיוק בנקודה הזו נכנסת לתמונה מלגה פלוס. הפלטפורמה לא הוקמה כעוד מאגר מידע סטטי, אלא כמערכת חכמה מבוססת בינה מלאכותית, שנועדה לעבוד בשביל הסטודנט. הרעיון פשוט: הסטודנט לא אמור להיות פקיד. הוא מזין את פרטיו פעם אחת בלבד, ומכאן והלאה המערכת מאתרת עבורו את המלגות הרלוונטיות ביותר - כולל מלגות ללא התנדבות שרוב הסטודנטים כלל לא יודעים על קיומן.

מנוע ה־AI של מלגה פלוס סורק מאגרי מידע רחבים, מזהה התאמות מדויקות, עוקב אחר מועדי פתיחה וסגירה, ואף מסייע בניהול תהליך ההגשה. לצד הטכנולוגיה, מוצע גם ליווי אנושי אישי, שמטרתו לוודא שאף סטודנט לא נופל בין הכיסאות בגלל פרט טכני או טופס חסר.

מהבעיה האישית לשליחות חברתית

מאחורי מלגה פלוס עומדים שלושה יזמים - אבי מאיר, יאיר גולובנציץ ויודי בקשט - כולם סטודנטים לשעבר שחוו מקרוב את המצוקה הכלכלית ואת התסכול מהמערכת. הם ראו חברים מוותרים על התואר בגלל פער של כמה אלפי שקלים, בזמן ש־מלגות ללא התנדבות חיכו להם בקרנות סגורות.

עבורם, מדובר לא רק בסטארט־אפ טכנולוגי, אלא בשליחות חברתית. “אם יש כסף בקופה וסטודנט שזקוק לו - אין סיבה שהם לא ייפגשו", הם מסבירים. החזון ברור: להשתמש בבינה מלאכותית כדי להפוך את עולם המלגות לשקוף, נגיש והוגן, ולהבטיח שכל שקל יגיע למי שבאמת צריך אותו.

בסופו של דבר, מלגה פלוס מבקשת לשנות את כללי המשחק: להפוך את החיפוש אחר מלגות ללא התנדבות מפעולה מתישה ומייאשת - לתהליך פשוט, חכם ואוטומטי. כזה שמאפשר לסטודנטים להתמקד במה שחשוב באמת: ללמוד, להתקדם, ולבנות עתיד בלי לוותר בדרך.