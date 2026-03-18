צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה עשרות תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" הפרוסות בדרום לבנון.

דובר צה"ל ציין כי "החברה נמצאת תחת שליטה מלאה של ארגון הטרור חיזבאללה ומשמשת עבורו תשתית כלכלית משמעותית המניבה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים, המועברים ישירות למימון פעילות הטרור באמצעות אגודת 'אלקרצ' אלחסן'".

עוד נמסר כי "התקיפה הממוקדת נגד מערך האנרגיה של הארגון פוגעת באופן משמעותי בתשתיות הצבאיות של חיזבאללה וביכולת של מחבליו לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור ניידים".

בצה"ל מדגישים כי פעילות זו היא דוגמה נוספת לניצול הציני של האוכלוסייה האזרחית בלבנון לטובת מטרות צבאיות וקידום אינטרסים של המשטר האיראני במרחב.