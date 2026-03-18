לירן דנינו ותמר ריילי משיקים שיתוף פעולה מוזיקלי חדש בדואט "בת של מלך", שיר בעל אופי אמוני המשלב בין מקורות יהודיים לתפילה אישית.

השיר נפתח בפסוק מתוך "שיר השירים" וממשיך כדיאלוג ישיר עם אבא שבשמים. דרך המילים עולה תחושת קרבה גם ברגעי קושי, לצד אמונה בהשגחה וליווי מתמיד.

לאורך השיר נשמעים ביטויים של התמודדות: "אבא לא משנה מה עברתי, היית לי קרוב גם שהתרחקתי", לצד בקשה לשמירה בתוך מבחני היומיום: "אבא מבקש שרק תשמור עליי בתוך הניסיונות המבחנים".

עוד עולה מהשיר מסר של חיזוק זהות ואמונה, עם החזרה על הביטוי "את בת של מלך", המדגיש ערך עצמי וחיבור רוחני.

השיר כולל גם מוטיבים של תקווה והתמודדות עם אתגרים, "יש ימים שהכול כאן מרגיש לי קצת כבד אולי, אתה לא עוזב אותי, אף פעם לא עוזב אותי", לצד פנייה אישית המבקשת מענה והבנה.