הבן של יהודה שלזינגר הצטרף לשידור ערוץ 14

מגיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו החליט להפתיע את הצופים ואת שותפו להגשה, העיתונאי יהודה שלזינגר, והזמין את בנו של שלזינגר, מיכאל, להצטרף לשידור.

ברדוגו שיתף את הצופים בשיחה שקיים עם הילד מאחורי הקלעים, בה אמר לו מיכאל כי הוא שואף להיות שדרן בעתיד, "אמרתי לו שאני מעדיף לשדר איתו ולא עם אבא שלו", אמר ברדוגו בחיוך.

שלזינגר הסביר את נוכחות בנו באולפן על רקע המצב ואמר, "אמא אחות, אין בתי ספר, אז הוא בא עם אבא לעבודה".

בהמשך חשף שלזינגר גם את ביקורתו של בנו על התוכנית ואמר, "הוא עוקב כל ערב ואומר 'למה ברדוגו לא נותן לך לדבר'?".